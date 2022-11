Frau darf nicht ins Flugzeug steigen, weil sie dick ist (FOTO)

Plus-Size-Model Juliana Nehme (38) erlebte am Flughafen in Doha eine unangenehme Überraschung, als ihr die Vertreter einer Fluggesellschaft wegen ihres Übergewichts den Zutritt zum Flugzeug verweigerten, und zwar für einen Flug, für den sie ein ordnungsgemäß bezahltes Ticket in der Economy Class hatte.

Sie hatte ein Flugticket von Beirut nach Doha, wo sie einen Anschlussflug in ihre Heimat Sao Paulo haben sollte.

Nehme behauptet, es habe eine Diskriminierung gegeben, weil man sie aufgefordert habe, ein Ticket für 2.886 Euro zu kaufen, für die wesentlich komfortablere Business Class.

„Sie verweigern mir das Reiserecht. Ich bin verzweifelt. Helft mir. Sie wollen mich nicht im Flugzeug haben, nur weil ich dick bin. Sie wollen, dass ich ein Erste-Klasse-Ticket kaufe, das 2.886 Euro kostet. Ich habe dieses Geld nicht und mir bleiben nur noch 30 Minuten bis zum Abflug”, beschwerte sich dieses Model auf Instagram.

Bald stieß dieser Schritt der Fluggesellschaft auf heftige Verurteilung ihrer treuen Anhänger.

„Was für eine Schande für das Unternehmen und was für eine Diskriminierung von Menschen. Obwohl ich dick bin, bin ich ein Mensch wie alle anderen“; “Das ist schrecklich, wie hat jemand das Recht, Menschen wegen ihres Gewichts zu diskriminieren”, waren nur einige der Kommentare zur Unterstützung von Juliana.

Andererseits behaupten Vertreter der Fluggesellschaft, dass ihr Schritt gerechtfertigt sei und den Regeln entspreche, die für alle gelten. Wie sie weiter erklärten, müssen nämlich Passagiere, die den Platz anderer Passagiere stören und sich nicht anschnallen können, einen zusätzlichen Sitzplatz als Vorsichts-, Komfort- und Sicherheitsmaßnahme kaufen.

