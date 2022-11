Die berühmte Schauspielerin Kate Beckinsale dreht Actionszenen auf den Straßen von Zagreb

In Zagreb laufen seit einiger Zeit die Dreharbeiten für den Film Canary Black mit der berühmten Schauspielerin Kate Beckinsale in der Hauptrolle, und die Einwohner der kroatischen Hauptstadt in Zrinjevac und Tomislavac konnten unglaubliche Actionszenen sehen, die in diesen Stadtteilen gedreht wurden.

Die Dreharbeiten für eines der größten Filmprojekte, das jemals in Kroatien gedreht wurde, begannen im Oktober, und es wurde zuvor angekündigt, dass es etwa 50 Tage dauern würde. Attraktive Szenen wurden vor einigen Tagen in Ilica gedreht, und jetzt wurden die Dreharbeiten in Zrinjevac und Tomislavac fortgesetzt.

Der Verkehr im Zentrum von Zagreb war zeitweise gesperrt. Straßenbahnen und andere Verkehrsmittel konnten die Straße Frankopanska, den Hauptplatz Ban-Josip-Jelacic, die Straße Franje-Racki und Zrinjevac nicht passieren. Eine ähnliche Situation war am Wochenende, als die Straßenbahnen in der Innenstadt wegen Dreharbeiten zu attraktiven Szenen nicht fuhren.

Kate Beckinsale spielt in diesem Film die CIA-Agentin Avery Graves. Neben Kate in der Hauptrolle spielt Rupert Friend, der dem Publikum aus den Erfolgsserien „Anatomie eines Skandals“ und „Obi-Wan Kenobi“ bekannt ist. Regisseur des Films ist Pierre Morel, der Franzose hinter den Filmhits „96 Hours“ und „Peppermint“, während Matthew Kennedy für das Drehbuch verantwortlich ist.

Der Film wird an 130 Orten in Zagreb gedreht, wie etwa Kamenita vrata, Plätze Europski trg und Cvjetni trg, Dubravkin put, Tuskanac, Teile von Novi Zagreb und der Straße Hondlova im Osten der Stadt, berichtet index.hr.

