Bosnisch-ukrainische Liebe: Bosnier hat zwei Ehefrauen (VIDEO)

Elmedin Karic, 32, aus Busovaca in Bosnien, befindet sich in einer bemerkenswerten Familienzusammensetzung, zusammen mit zwei Partnerinnen. Diese außergewöhnliche Beziehungskonstellation weckt das Interesse der Öffentlichkeit und löst vielfältige Reaktionen aus. Elmedin sieht darin die Erfüllung eines langgehegten Traums.

Elmedin Karic, ein 32-jähriger Mann aus Busovaca, lebt in einer ungewöhnlichen Familienkonstellation mit zwei Frauen. „Ich habe davon geträumt, als ich noch Junggeselle war, zwei Frauen gleichzeitig zu haben“, erzählt Elmedin. Dieser Traum wurde Wirklichkeit, als er Jana, eine 44-jährige Frau aus der Ukraine, während seiner Arbeit in München kennenlernte.

Elmedin war bereits mit Fatima, der Mutter seiner drei Söhne, verheiratet. Die beiden haben in ihrer zehnjährigen Ehe viele Höhen und Tiefen durchlebt. Als Elmedin jedoch Jana kennenlernte, wollte er weder sie noch Fatima belügen. „Ich habe Jana sofort gesagt, dass ich Muslim bin und das Recht auf vier Frauen habe“, fügt Elmedin hinzu. Jana stimmte zu, unter diesen Bedingungen zu heiraten.

Die Nachricht von Elmedins zweiter Ehefrau war für Fatima zunächst ein Schock. „Fatima weinte ein wenig, als ich ihr mitteilte, dass ich auch Jana heiraten wollte“, erzählt Elmedin. Doch mit der Zeit hat sie sich an die neue Situation gewöhnt und Jana akzeptiert.

Gemischte Reaktionen

Die ungewöhnliche Familiensituation hat in der Gemeinschaft unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Elmedin ist der erste in der Gegend, der offiziell zwei Frauen hat. Sein Vater jedoch unterstützte diesen Schritt nicht und warf ihn aus dem Haus. „Mein Vater hat mir sofort gesagt, dass in seinem Haus keine zwei Frauen leben werden“, berichtet Elmedin.

Trotz der Herausforderungen hat Elmedin ein Haus auf Raten gekauft und lebt jetzt mit seinen beiden Ehefrauen und drei Kindern zusammen. Er plant, nicht mehr im Ausland zu arbeiten und möchte einen Traktor kaufen, um Landwirtschaft zu betreiben.

Die beiden Frauen, Jana und Fatima, arbeiten gut zusammen und teilen sich nicht nur das Bett, sondern auch die Verantwortung für die Kinder.

„Ich schlafe hier mit einer Frau, während die andere bei den Kindern ist. In der nächsten Nacht geht die andere Frau zu mir und die erste zu den Kindern. Die Kinder lieben und respektieren Jana, als wäre sie ihre Mutter“, sagt Elmedin.

Diese ungewöhnliche Liebesgeschichte zieht die Aufmerksamkeit der Gemeinschaft auf sich und ruft unterschiedliche Kommentare hervor. Für Elmedin ist es die Erfüllung eines langgehegten Traums.