„Deca zla“: Starttermin der ersten serbischen HBO-Serie ist offiziell!

Am 2. November hält HBO Max eine besondere Premiere für seine Zuschauer bereit: „Deca zla“, die erste serbische Serie auf dem renommierten Streaming-Dienst, feiert ihr Debut. Angelehnt an den gleichnamigen Roman von Miodrag Majic, tauchen die Zuschauer in eine fesselnde Welt aus Verbrechen, Leidenschaft und Vergeltung ein.

Die Handlung spielt in der serbischen Hauptstadt Belgrad, deren verborgene Orte und mysteriöse Atmosphäre eine zentrale Rolle in der Serie einnehmen. Die Suche nach dem Mörder wird dabei zur Metapher für die Suche nach der Wahrheit.

Die Serie wurde von der Firefly-Produktion produziert und von bekannten Schauspielern wie Anica Dobra, Nikola Kojo, Radovan Vujovic, Slaven Doslo und Jovana Stojiljkovic besetzt.

Auch der Autor des Buches, Miodrag Majic, äußerte sich zur bevorstehenden Ausstrahlung der Serie: „Unendlich glücklich! Die erste serbische Serie, die auf HBO Premiere haben wird! Danke euch!“, schrieb Majic auf dem sozialen Netzwerk X.

Zur Einstimmung auf die Serie ist bereits ein Trailer verfügbar.

Die Zuschauer können sich also schon jetzt auf eine spannende und mysteriöse Geschichte freuen, die sie in die dunklen Ecken von Belgrad entführt.