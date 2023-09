Die politischen Spannungen zwischen Belgrad und Pristina erreichen einen neuen Höhepunkt, nachdem der kosovarische Premierminister Aljbin Kurti den serbischen Präsidenten als Diktator bezeichnet und ihm eine Besessenheit mit dem Oberbefehlshaber der UCK, Adem Jasari, vorwirft. Die jüngsten Unruhen im Norden des Kosovo unterstreichen die Brisanz der Situation.

Die politischen Spannungen zwischen Belgrad und Pristina haben sich in den letzten Tagen weiter verschärft. Auslöser sind die jüngsten Ereignisse im Norden des Kosovo und die daraus resultierenden Anschuldigungen des kosovarischen Premierministers Aljbin Kurti gegen den serbischen Präsidenten.

Kurti erhob schwere Vorwürfe gegen den serbischen Präsidenten. Auf seinem Facebook-Profil schrieb er: „Vucic wollte am 24. September das orthodoxe Kloster Banjska in ‚Jasari-Turm‘ für die Serben aus dem Kosovo verwandeln!“ Er bezog sich dabei auf ein Treffen, das am 2. Mai in Brüssel abgehalten wurde, bei dem der serbische Präsident angeblich sagte, dass Milan Radoicic „der serbische Adem Jasari“ werden würde.

„Aber als Diktator versteht er die Geschichte nicht: Epen und Befreiungen werden nicht erfunden und nicht kopiert“, fügte Kurti hinzu. Er betonte, dass das Kosovo eine „demokratische und pro-westliche Nation“ sei und dass die Serben keine „Befreiung“ benötigen. „Die Serben im Kosovo brauchen keine Befreiung von der Republik Kosovo, sondern von den terroristischen Werkzeugen Serbiens“, sagte Kurti und fügte hinzu – „wer sich integriert, lebt besser“.

Eskalation der Beziehungen

Die Anschuldigungen folgen auf eine Eskalation der Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina, die durch Konflikte in Banjska ausgelöst wurden. In diesem Dorf in der Gemeinde Zvecan wurde ein Sergeant der Kosovo-Polizei in einem Hinterhalt getötet und zwei Polizisten wurden verletzt. Der Konflikt zwischen bewaffneten und maskierten Angreifern und der Kosovo-Polizei dauerte bis in die Abendstunden an.

Die Beamten in Pristina beschuldigten eine „kriminelle Gruppe“, die „von Serbien unterstützt und finanziert“ werde, und forderten „Bestrafung und Sanktionen“ gegen Belgrad. Der serbische Präsident äußerte sich erstmals öffentlich erst nach dem Ende des Konflikts. „Sie haben sich aufgelehnt, weil sie Kurtis Terror nicht mehr ertragen wollten… sie sind auf seine Provokationen eingegangen“, sagte Vucic. Er leugnete die Anschuldigungen Pristinas und behauptete, dass der kosovarische Premierminister „der Hauptverantwortliche“ für alles sei, was im Norden passiert.

Die Beamten in Pristina haben jedoch in den folgenden Tagen weiterhin offizielles Belgrad für die Beteiligung an dem, was sie als terroristischen Angriff definierten, beschuldigt. Sie behaupten, dass der Vizepräsident der Serbischen Liste, Milan Radoicic, den Angriff ausgeführt habe. Der Leiter des kosovarischen Innenministeriums, Dzeljalj Sveclja, veröffentlichte ein Video, das angeblich von Sonntag stammt und angeblich Milan Radoicic in Tarnuniform und schwer bewaffnet vor dem Kloster in Banjska zeigt.

Die UCK, oder die Kosovo-Befreiungsarmee, war eine ethnisch albanische paramilitärische Organisation, die in den späten 1990er Jahren aktiv war und für die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien kämpfte. Adem Jasari, auf den sich Kurti in seinen Anschuldigungen bezieht, war einer der Gründer und Anführer der UCK.