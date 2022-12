Kosovo: Rauferei zwischen Serben und Polizei am Grenzübergang Jarinje (VIDEO)

Eine Rauferei zwischen Polizisten und serbischen Demonstranten soll am Sonntag am Grenzübergang Jarinje eskaliert sein. Die Demonstranten wollten laut “Sarajevo Times“ den Kontrollpunkt des Grenzüberganges stürmen.

Nach den letztlich gescheiterten Fortschritten zwischen Serbien und dem Kosovo, scheint sich der Rückschlag nun um so schneller aufzubauen. Am Grenzübergang Jarinje zwischen Serbien und dem Kosovo besteht momentan eine Straßensperre. Diese hatten KFOR-Friedenstruppen der NATO nach Protesten serbischer Demonstranten am Grenzübergang aufgebaut, berichtet euronews.

Die Barrikaden wurden errichtet, als der serbischstämmige Polizist Dejan Pantić verhaftet wurde. Dieser wird von der kosovarischen Regierung beschuldigt am Attentat vom 06. Dezember 2022 gegen kosovarische Wahlhelfer mitgewirkt zu haben. Dem voran ging eine serbische Straßensperre die auf der Hauptstraßen im Norden der ehemaligen serbischen Provinz errichtet worden war.

Nun hat die KFOR die serbischen Bürger abgemahnt, gewaltsame Demonstrationen zu unterlassen. Die Einheit hätte genügend Kapazitäten, um die Sicherheit im Land zu gewährleisten, verkündet die NATO-Einheit in einer Presseaussendung laut klix.ba.

