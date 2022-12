Westbalkan-Gipfel: Start neuer Verhandlungen zwischen Serbien und Kosovo

Die EU hatte im Zuge des Welstbalkan-Gipfels in Tirana auch auf die Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo geachtet. Der ausgearbeitete Text dazu wurde am Dienstag an den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und den kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti übergeben.

Der EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gab bekannt, dass den Staatsoberhäuptern von Serbien und dem Kosovo kurz vor Beginn des Westbalkan-Gipfels ein Text zugetragen wurde, der zu weiteren Verhandlungen zwischen dem Kosovo und Serbien führen soll.

Eine gefühlte Ewigkeit versucht die EU die Verhandlungen zwischen dem Kosovo und Serbien zu unterstützen. Zuletzt wurde eine Einigung erzielt, die der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mit “We have a deal!” auf Twitter kommentierte. So hatte sich Serbien Ende November dazu bereit erklärt, keine weiteren Nummerntafeln für Neuregistrationen im Gebiet der früheren serbischen Provinz auszugeben. Im Gegenzug sollte der Kosovo auf eine Zwangs-Neuregistrierung serbischer Fahrzeuge verzichten. Damit schien alles geklärt.

Relativ bald nach Abschluss der Verhandlungen scheinen die jeweiligen Parteien ihre Versprechen vergessen zu haben. Vucic hielt seine Zusage für nicht bindend und erklärt zwei Tage später, dass die Zulassungen für KM-Kennzeichen (Kosovo und Metochien) weiterhin normal laufen würden. Die Verhandlungsbasis zerbrach noch bevor die Einigung besiegelt war. Nun Versucht die EU die zwei Staaten wieder auf einen gemeinsamen Weg zu bringen.

Borrell arbeitete einen neuen Vorschlag aus, der besagt, Serbien muss den Kosovo zwar nicht anerkennen, aber billigen. Besser gesagt: Serbien solle aufhören die Einführung des Kosovo in internationale Organisationen zu blockieren. Als Gegenleistung für die Duldung des Kosovo als eigenes Staat, sollen Serbien finanzielle und wirtschaftliche Vorteile zugesprochen worden sein.

