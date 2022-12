Drogenlenker liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein durch Suchtmittel beeinträchtigter Autofahrer hat die Flucht vor einer Polizeikontrolle in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ergriffen und beschädigte vier Autos.

Die Polizei wurde im Zuge ihres Streifendienstes auf ein Auto mit stark beschlagener Seiten-, Front- und Rückscheibe aufmerksam.

Als die Beifahrerin mit einer Bierdose in der Hand das Fenster öffnete, wurde der Lenker aufgefordert, sein Fahrzeug in der Nebenfahrbahn am Neubaugürtel anzuhalten. Als die Ampel auf grünes Licht umstellte, beschleunigte der Lenker mit seinem Fahrzeug und fuhr Richtung Felberstraße.

Der Lenker fuhr ohne Abzubremsen in zwei Kreuzungen ein, deren Ampel rotes Licht zeigte. Auf der äußeren Mariahilfer Straße soll das Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrmals auf dem Gleiskörper sowie im Gegenverkehr gefahren sein. In der Herklotzgasse konnte der Lenker kurzfristig an der Weiterfahrt gehindert werden, schaffte es jedoch, sich aus dieser Blockade zu befreien und fuhr erneut mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen der Fahrtrichtung in die Geibelgasse.

Dort wurde er zum Abbremsen gezwungen, da ein Fahrzeug entgegenkam und die Straße blockierte. Vorerst versuchte er noch zwischen dem Fahrzeug und den parkenden Fahrzeugen vorbeizufahren, kam jedoch im Anschluss den Aufforderungen der Beamten nach und stieg aus dem Fahrzeug aus.

Im Zuge der weiteren Amtshandlung stellte sich heraus, dass der 35-jährige österreichische Staatsbürger das Fahrzeug in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand gelenkt hat. Neben zahlreicher verwaltungsrechtlicher und strafrechtlicher Anzeigen wurde er zur Vorführung vor die Behörde wegen 65 nicht bezahlter Vorführungsakte festgenommen. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt.