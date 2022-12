Red Hot Chili Peppers kommen nach Österreich

Die weltbekannte US-amerikanische Rockband Red Hot Chili Peppers startet nächstes Jahr eine Welttournee und wird am 14. Juli ein Konzert im Wiener Ernst Happel Stadion geben.

Tickets für die Konzerte der Rock-Ikonen aus den USA sind in der Regel in Rekordzeit ausverkauft, daher wird den Fans nahegelegt, die Konzerttickets rechtzeitig zu reservieren. Der Ticketverkauf beginnt in Wien am 8. Dezember um 10 Uhr.

Die Red Hot Chili Peppers sind bekanntermaßen nach einer längeren Pause dieses Jahr mit zwei neuen Albums auf die Musikszene zurückgekehrt – „Unlimited Love“ und „Return Of The Dream Canteen“ – die sie auf ihrer Tournee vorstellen werden.