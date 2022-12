Entfallen die Grenzkontrollen an Kroatiens Grenzen ab 1. Jänner?

Sollte Kroatiens Beitritt zu der größten grenzfreien Zone der Welt am Donnerstag genehmigt werden, werden Fahrzeugschlangen an den Grenzen zu den EU-Nachbarländern Kroatiens der Vergangenheit angehören, kündigt die französische Nachrichtenagentur AFP an.

Die Justiz- und Außenminister der Europäischen Union treffen sich am Donnerstag, um über den Beitritt Kroatiens zur grenzfreien Schengen-Zone zu entscheiden, die die Personenfreizügigkeit für mehr als 400 Millionen Menschen in 26 Mitgliedsstaaten ermöglicht.

“Am ersten Juni werden wir die Grenzposten entfernen und der Grenzverkehr wird frei sein”, sagte Zoran Niceno, Leiter der Direktion für Grenzpolizei im kroatischen Innenministerium gegenüber AFP.

An den Flughäfen tritt die neue Regelung wegen technischer Voraussetzungen erst am 26. März 2023 in Kraft.