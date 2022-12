Kosovo schließt größten Grenzübergang zu Serbien wegen krimineller Gruppen

Nachdem der serbische Verteidigungsminister Milos Vučević von Aleksandar Vučić zur serbisch-kosovarischen Grenze beordert wurde, um sich in Kampfbereitschaft zu halten, wurde der größte Grenzübergang zwischen dem Kosovo und Serbien (Merdare) nun geschlossen. Eine Ein- beziehungsweise Ausreise ist momentan nur über andere Grenzübergänge oder Nordmazedonien möglich!

Das kosovarische Außenministerium erklärte heute auf Facebook, dass der Grenzübergang Merdare – der zu den größten zwischen Serbien und dem Kosovo zählt – geschlossen wurde. Laut Angaben des Außenministeriums sollen sich militante serbische Gruppierungen dort aufhalten. Schon vor zwei Wochen hatte der Kosovo zwei kleinere Grenzübergänge geschlossen, wie der ORF berichtet. Zurzeit sind demnach bloß drei weitere Übergänge geöffnet.

Merdare zählt zu einem der wichtigsten Grenzübergänge, weil er die Hauptroute für den In- und Export darstellt. Zudem wird der Grenzübergang von vielen Kosovaren als Pendelstrecke genutzt.

Alarmbereitschaft

Das serbische Verteidigungsministerium hatte am Montagabend mitgeteilt, Präsident Vučić sei überzeugt, dass das Kosovo einen Angriff auf die Serben in der Region vorbereite und die Barrikaden gewaltsam entfernen wolle. Die Regierung des Kosovo hatte erklärt, sie könne keinen Dialog mit “kriminellen Banden” führen. In Mitrovica sollte aber die Bewegungsfreiheit wiederhergestellt und die Barrikaden entfernt werden, hatte sie gefordert. Die Polizei des Kosovo sei in der Lage und bereit zu handeln, warnte sie zudem. Man warte aber darauf, dass die im Kosovo stationierte NATO-Friedenstruppe KFOR, die eine neutrale Rolle hat, auf die Aufforderung des Kosovo zur Entfernung der Barrikaden reagiere.

Sandra Plesser