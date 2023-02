Dieser bekannte Schauspieler arbeitete als Totengräber in Deutschland (FOTO)

Die Stadt Tesanj in Bosnien und Herzegowina gilt seit einigen Jahren als eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Gemeinden des Landes. Die Liste der erfolgreichen Unternehmen und Geschäftsleute aus Tesanj ist lang, die Stadt ist in der Region und in Europa als kleines Wirtschaftszentrum bekannt.

So betont auch der in Zagreb lebende bosnisch-herzegowinische Schauspieler Enis Beslagic mit Stolz, dass er aus Tesanj stammt.

Der Lebensweg von Beslagic ist keineswegs gewöhnlich. Der Schauspieler flüchtete 1992 kurzzeitig nach Deutschland und arbeitete dort als Totengräber. Er verbrachte mehrere Monate in Deutschland, genauer gesagt in München, wo er als Flüchtling auf einem Friedhof Arbeit bekam. Deshalb konnte er in den paar Monaten kein einziges deutsches Wort lernen, so der Schauspieler.

„Was hätte ich tun sollen, mich mit den Toten unterhalten?“, scherzte der humorvolle Beslagic.

Lebenslange Freundschaft

➤ Während seines Aufenthalts in der bayerischen Hauptstadt lernte Beslagic allerdings einen Landsmann aus Tesanj kennen, und zwar Amir Pilav Cvalet, den Anführer der Band „Zar“, der immer noch in München lebt und arbeitet.

„Ich kannte Enis Beslagic noch aus Tesanj. Im Restaurant Westend, das Ekic gehört, lernte ich Enis dann besser kennen. Das Lokal war damals ein Treffpunkt vor allem für Bosnier und Herzegowiner, aber auch für Menschen aus dem gesamten Balkan. Es war unser Stammlokal, und der legendäre Kemal Monteno trat regelmäßig dort auf. Enis hat uns immer mit Anekdoten und Witzen zum Lachen gebracht. Er kriegte seinen ersten Job am Friedhof, ich hatte etwas mehr glück und arbeitete damals beim Roten Kreuz“, erinnert sich der Musiker Pilav.