Dieser bekannter Folksänger arbeitet als Postlieferant in den USA (FOTO)

Der Sänger Seki Turkovic, der eine ernsthafte Gesangskarriere hat, lebt derzeit in Amerika, wo er als Lieferant arbeitet. Wie er verriet, kann er es kaum erwarten, nach Serbien zurückzukehren. Während er wochentags in der Zustellung arbeitet, tritt er am Wochenende auf.

„Ich habe Amerika satt und möchte nach Serbien zurückkehren. Ich habe bereits ein Flugticket für den 19. Juni gekauft. Ich habe gehört, es gibt einen Direktflug von Chicago. In Amerika muss man nicht zwei Jobs machen, um bequem zu leben, aber ich mache es aus Langeweile. Von Montag bis Freitag arbeite ich als Lieferant. Am Wochenende singe ich“, sagte Turkovic und fügte hinzu:

„In Amerika sind Gastronomen sehr schlecht geworden. Sie zahlen so viel, wie sie wollen, doch ich habe meinen Preis und will nicht nachlassen. Was die Folkmusik in Amerika betrifft, ist sie seit langer Zeit schon out. Ich hoffe, dass sie völlig ausstirbt.“, erzählte der Sänger.

Er erklärte auch, warum er sich entschieden hatte, mit dem Lieferdienst anzufangen.

„Weil ich nicht anders kann. Und da haben mir meine Freunde geholfen, mit ihrer Hilfe habe ich beschlossen, es zu tun. Ich war ein Jahr lang mit der Zustellung tätig, dann habe ich es aber aufgegeben. Ich habe alles transportiert; Briefe, Pakete… Ich war Paketbote. Ich stand im Morgengrauen auf, startete den Ranger, fuhr 60 Meilen nach Chicago, packte alle Pakete ein. Danach musste ich wieder nach Hause zurück. Ich habe ungefähr 300 Meilen pro Tag zurückgelegt, das sind ungefähr 450 Kilometer. Und so war das drei Jahre lang, ohne Unterbrechung, sowohl für meine Frau als auch für mich. Dann hatten wir einen Unfall. Es war aber nicht unsere Schuld. Danach haben wir es aufgegeben. Ich kehrte zum Singen zurück und dann kam Corona. Wir werden sehen, was als Nächstes kommt“, erklärte er.