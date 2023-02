Belgrader Albtraum: Philippinerin von Menschenhändlern gefangen genommen

Eine philippinische Staatsbürgerin Samantha wurde Opfer von Menschenhandel in Form von Ausbeutung der Arbeitskraft in Belgrad, doch die zuständigen staatlichen Institutionen schützen sie nicht, sondern stellen ihren Rechtsstatus in Frage.

Wie Medien berichteten, sagte sie, dass ihr der Reisepass weggenommen wurde und sie weniger als zwei Monate lang Hausarbeit im Haushalt einer wohlhabenden Familie in Belgrad verrichtete, was mit der Zeit zu Ausbeutung wurde.

Bevor sie nach Serbien kam, nahm sie Kontakt mit der Rechtsanwältin Manuela A. auf, die in der Anwaltskanzlei Jelicic als Leiterin der Abteilung für Gesellschaftsrecht für Auslandsgeschäfte arbeitete. „Sie erzählte mir, dass es eine Familie aus Serbien gibt, die mich einstellen möchte. Ich hatte ein Interview mit ihnen. Sie sagten mir nicht, wie groß das Haus war, nur, dass sie ein Kindermädchen und vier Kinder hatten und Hilfe brauchen würden. Nichts Genaueres. Aber ich habe trotzdem zugesagt, weil ich bereits Erfahrung in der Arbeit mit Kindern hatte“, erklärte die Staatsbürgerin der Philippinen.

Der Vertrag war fiktiv

Als sie Mitte Oktober 2021 in Serbien ankam, kümmerte sich die philippinische Staatsbürgerin, wie sie sagte, um die Kinder und erledigte alle Hausarbeiten im Haus dieser wohlhabenden Belgrader Familie.

„Meine Aufgaben dauerten zwischen 14 und 16 Stunden am Tag“, sagte die Frau. „Ich begann morgens um sechs mit der Arbeit und hörte gegen acht Uhr abends auf. Danach verlangten sie eine Massage von mir, also arbeitete ich bis 23 Uhr. Sie baten mich auch, die Schwester des Mannes zu massieren“, beschrieb sie ihren Arbeitstag und setzte fort:

FOTO: (iStock/SerhiiBobyk)

„Ich habe sie einmal gefragt: ‚Kann ich studieren, nach der Arbeit etwas für mich tun?‘ Sie antworteten, dass ich nicht hergekommen sei, um mich zu erholen, sondern um zu arbeiten“, erzählte sie.

Die Medien geben an, dass die Philippinerin außerdem unter ständiger Überwachung stand und die Bewegung außerhalb des Hauses streng kontrolliert wurde. „Wann immer ich ausgehen wollte, fuhr ihr Fahrer immer mit mir. Wenn ich zu meiner Schwester fahren wollte (die auch in Serbien als Haushälterin arbeitet), ist er mit mir gefahren und wartete etwa eine Stunde im Park auf mich, wonach er mich nach Hause brachte“, sagte sie.

Der Umgang mit Samantha durch den Arbeitgeber wurde auch von dem Fahrer selbst bezeugt, der zu dieser Zeit ebenfalls im Haushalt beschäftigt war. Auch über ihren Pass könne sie nicht frei verfügen, ihr sei aber mitgeteilt worden, dass dieser bis zum Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis von ihrem Arbeitgeber einbehalten werde. Als sie anfing, ihren Reisepass zurückzufordern und erfolglos versuchte, einen vorübergehenden Aufenthalt zu beantragen, begannen die Probleme.

FOTO: (iStock/uzhursky)

„Sie sagten mir, dass sie mich nach Hause schicken würden, weil ich ihnen Probleme bereite“, erinnerte sie sich und erklärte, dass sie ihr ein Flugticket gekauft und gesagt hätten, dass sie ihr den Reisepass erst vor dem Check-in am Flughafen geben würden, wenn sie bereits in der Warteschlange stehe.

Es gelang ihr, Serbien mit Hilfe des Fahrers zu verlassen, der kurz zuvor seine Position im Haushalt dieser Belgrader Familie aufgegeben hatte.

„Ich sagte ihr, sie solle einfach nach ihrem Pass fragen, und wenn sie ihn bekam, würde ich sie abholen und zu uns nach Hause bringen, bis sie sich zurechtgefunden hatte. Am Flughafen war es ziemlich angespannt. Irgendwann sah ich, dass Samantha nicht genug Kraft hatte, um Widerstand zu leisten. Sie bat mich, zu kommen. Da mich die Anwältin kennt, war sie überrascht, mich zu sehen. Samantha hat den Pass genommen und wir sind weggereist“, sagte der Fahrer.

Ihr Fall wurde dem Zentrum für den Schutz von Opfern des Menschenhandels gemeldet, um den Prozess der formellen Identifizierung und Regelung des legalen Aufenthalts einzuleiten. Danijela Nikolic, Mitglied des Teams der NGO „Astra“ aus Belgrad, war ebenso an diesem Verfahren beteiligt.