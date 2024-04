Tolles Geschenk für Gäste, die ihr Handy abgeben

In der idyllischen Stadt Verona (Italien) setzt das Restaurant Al Condominio auf eine außergewöhnliche Strategie, um den Trend des ständigen Smartphone-Gebrauchs zu durchbrechen. Statt das Essen zu fotografieren und in den sozialen Netzwerken zu posten, animiert der Inhaber Angelo Lella seine Gäste dazu, die digitalen Endgeräte während des Restaurantbesuchs beiseitezulegen. Als Belohnung lockt er mit einem kostenlosen Fläschchen Wein – eine Idee, die Anstoß zu mehr zwischenmenschlicher Kommunikation geben soll.

Genuss ohne digitale Ablenkung

Im Herzen Veronas bietet das Restaurant Al Condominio seinen Gästen ein besonderes Arrangement: Wer bereit ist, sein Smartphone am Eingang abzugeben, wird mit einer kostenlosen Flasche Wein entlohnt. Die Mobiltelefone werden in einer speziell dafür vorgesehenen Box, die verschlossen wird, deponiert. Nach der Hinterlegung des Smartphones zeigen die Gäste dem Kellner den zugehörigen Schlüssel und erhalten als Dankeschön den edlen Tropfen.

Philosophie hinter dem Wein

Angelo Lella, der Besitzer des Etablissements, verriet in einem Interview mit The Guardian seine Vision eines anderen Restaurantbesuchs, der durch zwischenmenschliche Interaktion statt digitalem Konsum gekennzeichnet ist. „Meine Gäste können sich entscheiden, für die Dauer ihres Aufenthalts auf Technologie zu verzichten und so die gemeinsame Zeit intensiver zu erleben. Technologie wird zunehmend problematisch, denn viele Leute sind wie süchtig danach, ständig ihre Telefone zu kontrollieren. Wir bieten ihnen die Chance, das Telefon beiseite zu legen und stattdessen guten Wein zu genießen“, erklärt Lella.

90 Prozent wählen die Weinoption

Die Resonanz der Gäste auf die Initiative ist überwältigend positiv. Laut Lella entscheiden sich rund 90 Prozent für die Weinoption. „Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie die Leute das Angebot annehmen und sich untereinander austauschen – sie konversieren, statt auf Fotos zu starren oder Nachrichten auf ihren Geräten zu beantworten“, berichtet der Restaurantbesitzer.

Kreative Kundenbewertungen

Neben der Weinaktion hat das Restaurant eine weitere kreative Idee ins Leben gerufen: Gäste können eine Bewertung schreiben und in derselben Box hinterlegen, in der auch die Smartphones aufbewahrt werden. Die Verfasser der besten Rezensionen werden beim nächsten Besuch mit einem kostenlosen Essen belohnt. Eine zusätzliche Motivation für Gäste, sich auf das kulinarische Erlebnis einzulassen und die eigenen Eindrücke in Worte zu fassen.