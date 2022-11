Die zweite Ehefrau des Folksängers ist 24 Jahre jünger

Der beliebte Folksänger Milos Bojanic heiratete zum ersten Mal im Alter von 22 Jahren, und er sprach einmal öffentlich über diese Ehe. Er heiratete Dragica, mit der er die Söhne Mikica und Bane hat.

„Eh… wir zwei, Bosnier und Bosnierin… Wir haben uns in einer Bar gesehen und ich habe zu ihr gesagt: “Ich möchte, dass du meine Frau wirst.” So war es auch. Nach fünf Tagen haben wir geheiratet. Ich bin der verrückteste Mann der Welt, der so schnell heiratet. Das war keine Liebe auf den ersten Blick, ich weiß jetzt nicht, was es war. Es war nur Sympathie auf den ersten Blick. Wie kann sich ein Mann in fünf Tagen verlieben, das ist unmöglich, ich bin ein Narr. Ich war 24 Stunden nicht bei ihr, wir haben nicht miteinander geschlafen, sie ist unschuldig in die Ehe gegangen. Wir waren jung, Dragica war 18 und ich war 22. Sie hat mich nie zurückgehalten, sie ist mir immer in allem gefolgt. Ich denke, der größte Schuldige an unserer Trennung sind diese fünf Tage, an denen wir uns nicht genug kennengelernt haben. Wir haben uns einvernehmlich geschieden, wir waren uns in allem einig. Wir haben das Grundstück aufgeteilt. Damals hatte ich zwei Häuser, ein Haus am Meer und ein Geschäft, eine Bäckerei. Sie nahm diese beiden Häuser und die Bäckerei, ich blieb mit dem Haus am Meer und ging weiter. Wir haben uns nie gestritten, unsere Kinder haben uns nie streiten gehört. Nun muss ich zugeben, dass es ein paar Probleme gab, als ich das zweite Mal heiratete. Die weibliche Eitelkeit hat eingesetzt.“, sagte Milos damals.

Der Sänger war nach der Scheidung vier Jahre alleine.

„Ich baute ein Schloss, arbeitete Vollzeit, hatte Auftritte… All diesen Dingen widmete ich mich, und dann traf ich meine Branka. Mit ihr verging mehr Zeit als mit Dragica, 15 Tage. Branka und ich wurden von niemand anderem als Gott selbst zusammengebracht. Eine ihrer Freundinnen hat mir von ihr erzählt, ihr wisst ja schon, wie diese Frauengeschichten gehen… Sie ist schön, sie ist gut, genauso wie eine richtige Bosnierin, aber ich war damals in einer anderen Welt. Als ich einen Unfall hatte, änderte sich alles. Ich ging zum Kloster Ostrog und begann ein neues Leben.“, sagte er zum Medium Kurir.