Blutmond – Völliger Chaos für diese Sternzeichen

Mindestens einmal im Monat erleben wir den Vollmond. Dieses Phänomen erhöht unsere Emotionen, macht alles intensiver und ermutigt uns, tiefer in uns selbst zu blicken und uns direkter mit der Umwelt auseinanderzusetzen. In diesem Monat, am 8. November, um genau zu sein, erwarten wir einen noch stärkeren Vollmond – er wird mit einer Mondfinsternis zusammenfallen, und Astrologen behaupten, dass diese Zeit immer von dramatischen Veränderungen und Überraschungen geprägt ist.

Dies ist die vierte und letzte Sonnenfinsternis in diesem Jahr, und sie kommt im Erdzeichen Stier an. Aus astrologischer Sicht bedeutet dies sehr intensive Energie, viel Chaos, Veränderungen in engen Beziehungen, misslungene Pläne, bringt aber auch zahlreiche Lektionen mit sich, die wir meistern müssen, damit die Zukunft besser wird.

Natürlich werden die Sonnenfinsternis und der Vollmond im Stier alle Zeichen des Tierkreises beeinflussen, aber diese 4 am stärksten: Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann.

Stier

Während dieser Zeit werden Sie sich überwältigt fühlen – geistig, körperlich und emotional. Aber die Tatsache, dass Sie sich sehr wohl in Ihrer Haut fühlen werden, bedeutet nicht, dass Sie stürmische Tage vermeiden werden. Große Veränderungen warten auf Sie, sehr plötzlich und unerwartet, praktisch revolutionär. Insbesondere ist es möglich, dass diese Veränderungen im Bereich der Emotionen und der Partnerschaft auftreten.

Löwe

Diese Sonnenfinsternis wird Ihr 10. Haus am stärksten beeinflussen – das Haus der Karriere und des öffentlichen Images, was auf bedeutende Veränderungen hinweist, die Sie in Bezug auf Ihre Karriere und Anerkennung erwarten. Es ist möglich, dass Sie feststellen, dass das, was Sie bisher getan haben, Sie nicht zu einem höheren Ziel führt, oder Sie bereit sind, ehrgeizigere Projekte zu starten, eine Führungsposition einzunehmen oder sich einfach in irgendeiner Weise bei der Arbeit zu behaupten. Seien Sie auch offen für neue Geschäftsangebote. Es ist zudem möglich, dass sich Ihnen neue Wege für zusätzliche Einnahmen eröffnen.

Skorpion

Sie befinden sich mitten im Versuch, Ihre eigenen Bedürfnisse mit denen Ihres Partners in Einklang zu bringen. Sie werden gezwungen sein, Kompromisse einzugehen, auch wenn Sie das vielleicht nicht wollen, um in einer wichtigen Beziehung voranzukommen, sei es Liebe, Freundschaft oder Familie.

Wassermann

Diese Sonnenfinsternis wird Sie an einige „offene“ Wunden und Traumata erinnern, an schlechte Familiensituationen … Wenn Sie es noch nicht getan haben, arbeiten Sie an Dingen aus der Vergangenheit, die Sie quälen und verletzen. Bereiten Sie sich auch auf eine unglaubliche Entwicklung vor, an der Ihre Familie oder ein geliebter Mensch beteiligt ist.

