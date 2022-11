Am 10. und 11. November kommt Stand up-Comedian Pedja Bajovic in “The Black Sheep” in Wien! KOSMO verlost 3×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Pedja Bajovic schenkt dem österreichischen Publikum einen unvergesslichen Comedy-Abend, mit dem er bereits zahlreiche serbische, bosnische, kroatische und europäische Städte für sich gewinnen konnte. Der Komiker präsentiert den Balkan auf die bestmögliche Art und Weise.

Die Show wird in Wien zwei Mal vorgestellt, einmal auf BKS und einmal auf Englisch.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

KOSMO verlost 3×2 Tickets für Pedja Bajovic. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Instagram-Post unterhalb. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst Du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.