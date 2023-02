Familie mit vier Kindern lebt jahrelang in einer Hütte und ohne Strom (VIDEO)

„Ich wünsche mir am meisten ein eigenes Bett und viele Decken, damit mir nie wieder kalt ist!“, sagt Stefan Slavujevic (8), der gemeinsam mit seinen Eltern, Großeltern und drei Geschwistern in einem Haus ohne Strom lebt. Die Familie Slavujevic aus dem Dorf Jarebice bei Loznica (Serbien) ist Entbehrungen gewöhnt, und ihre Wünsche sind bescheiden: Am meisten wünschen sie sich, dass es im Haus warm ist.

Die ganze Familie schläft in zwei kleinen Zimmern. Zwei Buben schlafen beim Großvater im Bett, ein Mädchen bei der Großmutter. Vater und Mutter und der jüngste Sohn schlafen im anderen Zimmer. Dieses zweite Zimmer ist ein umgebauter Hühnerstall, wie die Kinder erzählen. Ihre größte Sorge ist die Kälte, sie schlafen zusammen, um sich irgendwie warm zu halten, und decken sich behelfsmäßig mit allem Verfügbaren zu.

Die vier Kinder, Dejan (15), Danka (13), Neso (10) und Stefan (8), sind etwas zurückhaltend und traurig. In dem kleinen Haus leben drei Generationen unter einem Dach: Großvater Radovan, Großmutter Olga, Vater Slavko und Mutter Silvija sowie die vier Geschwister. Eine generationenübergreifende, sogenannte vererbte Armut, prägt das Schicksal der Familie.

„Was ist das für ein Leben? Wir haben seit acht Jahren keinen Strom. Das einzige regelmäßige Einkommen sind die Sozialhilfe und das Kindergeld. Ich bin Tagelöhner, meistens arbeite ich als Förster, zudem betreiben wir Landwirtschaft. Wir halten Hühner, Enten, Kühe, Schafe und Schweine, damit die Kinder mit Essen versorgt sind. Alles andere müssen sie leider entbehren“, sagt der fleißige Familienvater Slavko.

Der älteste Sohn Dejan (15) ist sehr fleißig und hilft am meisten im Haushalt. Sein Wunsch ist es, nach der Matura Veterinärmedizin zu studieren, ergänzte der Vater gegenüber der Hilfsorganisation „Serben für Serben“.

Die Hilfsorganisation erfuhr über die schweren Lebensbedingungen der Familie. Die achtköpfige Familie benötigt dringend ein neues Wohnhaus, einen Traktoranhänger sowie eine Kuh, um die Lebensumstände vor allem für die vier Kinder zu verbessern. Daher hat die Hilfsorganisation „Serben für Serben“ eine Spendenaktion für die Familie Slavujevic gestartet und bittet alle Menschen guten Willens um Spenden, damit die vier Kinder ihre Ziele erreichen können.