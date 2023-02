Ceca erwirbt luxuriöses Anwesen auf beliebtem serbischen Berg

Die erfolgreiche Folk-Sängerin Ceca Raznatovic, die bereits eine Luxusimmobilie im Nobelviertel Belgrads (in der Straße Ljutice Bogdana) und eine Villa auf Zypern besitzt, will nun ein neues Luxusobjekt erwerben, diesmal am Berg Kopaonik in Serbien.

In der neuen Folge der auf Blic TV ausgestrahlten Serie „Ceca Show“ zeigte die Sängerin nämlich die Immobilie, die sie am Kopaonik kaufen möchte.

Gemeinsam mit Freunden, die ihr die Immobilie empfahlen, hatte sie sie sich Pläne der Immobilie angesehen und sich sodann zu dem Kauf entschlossen. Ceca Raznatovic hat ausßerdem beschlossen, ihre Zeit am Kopaonik für die Umsetzung mehrerer Vorhaben zu nutzen.

In der Show verriet Svetlana Ceca Ražnatovic nämlich, dass sie ihren 50. Geburtstag groß feiern möchte.

Ursprünglich wollte sie gar keine Geburtstagsfeier haben, doch dann hat sie sich anders entschieden.