Mehrfache Ladendiebstähle in Parndorf aufgeklärt

Zwei Serbinnen verursachten durch Diebstahl einen Schaden im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen fest.

Am 11. Februar 2023 verübten zwei Frauen aus Serbien im Alter von 38 und 46 Jahren mehrfache Diebstähle in insgesamt sechs Shops im DOC Parndorf. Die Frauen stahlen Waren im Wert von einigen Tausend Euro, indem sie sie direkt an ihren Körpern oder in von ihnen mitgeführten Papiertüten versteckten und ohne Bezahlung aus den Geschäften gingen.

Justizanstalt Eisenstadt

Dank effizienten Ermittlungsarbeit konnte die Polizei die Täterinnen schnell festnehmen. Sie wurden nach Abschluss der Untersuchungen in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Die gestohlenen Waren konnten unbeschädigt an die Geschäfte zurückgegeben werden.

Quelle: LPD Burgenland

