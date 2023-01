Favoriten: Mann attackiert Polizistin nach Streit mit Ex-Freundin

Nach einem Streit in Wien-Favoriten wurde gegen einen 25-jährigen Serben ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Daraufhin holte der Mann zum Schlag aus.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zwischen einer Frau (37) und ihrem serbischen Ex-Freund (25) zum Streit. Die Polizei wurde alarmiert. Als die Beamten an der Wohnadresse der Frau in Favoriten ankamen, trafen sie beide Personen an.

Es soll sich dabei um einen verbalen Streit gehandelt haben. Keiner der beiden ist zu diesem Zeitpunkt körperlich geworden. Da die Beamten, aufgrund des aggressiven Verhaltens des Mannes, nicht ausschließen konnten, dass es zu einem Angriff gegen die Frau kommt, wurde ein ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Der 25-jährige Serbe sollte seine persönlichen Gegenstände einpacken, um die Wohnung zu verlassen. Das passte ihm wohl gar nicht. Denn kurz nach der Aufforderung schlug der Serbe der anwesenden Polizistin ins Gesicht. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen.

Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 2,56. Bei seiner Vernehmung zeigte er sich nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Die Polizistin wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Quelle: LPD Wien

