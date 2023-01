Mann schlägt Ex-Freundin und droht mit “Ubit cu te!”

Am Mittwoch klickten für einen 39-jährigen Österreicher die Handschellen. Er hatte seine Ex-Freundin bedroht und verletzt.

Ein 39-jähriger Österreicher wird beschuldigt, in einem öffentlichen Bad in der Stadt Salzburg, am Mittwoch gegen 17:20 Uhr, versucht zu haben, seine ebenfalls 39-jährige Ex-Freundin durch Schläge in den Bauchbereich, deren Mobiltelefon zu rauben. Im Zuge dessen wurde die Frau am linken Ohr, sowie am linken Oberschenkel verletzt.

Weiters wird der Mann beschuldigt, seine Ex-Lebensgefährtin mit dem Wortlaut “Ubit cu te” (auf Deutsch “Ich werde dich umbringen”) gefährlich bedroht zu haben.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Quelle: LPD Salzburg