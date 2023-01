Mann attackiert Ex-Frau mit Axt und tötet ihr Baby, danach stirbt er auch

Auf der Straße Kozari in Zagreb kam es zu einem Blutbad, bei dem der 43-jährige Goran Knezevic seine Ex-Frau und sein eineinhalbjähriges Kind mit einer Axt angriff. Infolge des Angriffs starb das Baby in einem Krankenhaus in Zagreb, während die Mutter schwere körperliche Verletzungen erlitt.

Nach dem Angriff flüchtete Knezevic in einem Auto, doch kurz darauf starb er bei einem Unfall bei Zagreb. Als der Verdächtige das Fahrzeug verließ und über die Straße rannte, fuhr ihn ein Auto zusammen und tötete ihn auf der Stelle. Wie kroatische Medien erfahren, war Goran Knezevic zuvor wegen seines problematischen Verhaltens und seiner Raubüberfälle der Polizei bekannt und sogar in Haft.

Im Jahr 2009 wurde er nämlich verdächtigt, zwei Postämter und fünf Spielautomaten ausgeraubt zu haben, bei denen er mit weiteren Komplizen etwa 132.000 Euro erbeutete. Die Überfälle wurden von maskierten Männern durchgeführt, die Angestellten wurden nur mit Worten bedroht, bei einigen Überfällen wurden auch Waffen eingesetzt. Das Geld und die Waffen, die sie benutzten, wurden nie gefunden.

Knezevic ist Bürger von Bosnien und Herzegowina, dessen Familie aus Zepce nach Dubica kam, wo sie lange lebten. Sein Vater war der Präsident des Gemeindepräsidiums der Partei HSP (Kroatische Partei des Rechts).