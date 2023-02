Krankenschwestern retten Neugeborene bei Erdbeben (VIDEO)

In der größten Not, wie sie derzeit in den Erdbebengebieten herrscht, gibt es auch die größten Geschichten von beispiellosem Mut und Aufopferung. Eine solche Heldentat wurde von den Überwachungskameras in einem türkischen Krankenhaus aufgezeichnet.

Während das starke Erdbeben die Gebäude erschütterte, rannten die Krankenschwestern nicht um ihr Leben, sondern auf die Neugeborenenstation, wo sie die Inkubatoren mit den Frühchen festhielten, damit diese nicht umkippten.

Das Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, ist Angaben zufolge in Gaziantep, einer der am stärksten betroffenen Städte der Türkei, aufgenommen worden.

„Während des ersten Erdbebens haben zwei Krankenschwestern und unsere Freundinnen, unglaublichen Mut gezeigt. Anstatt nach draußen zu rennen, haben sie die Inkubatoren mit den neugeborenen Babys gesichert, damit sie nicht umkippen können“, heißt es in einem Posting auf Twitter.