Lottogewinner will anonym bleiben, weil seine Frau und Kind „faul“ werden könnten!

Die meisten Lottogewinner können es kaum erwarten, ihrer Familie und ihren Freunden von dem Gewinn zu berichten und sie in ihr Glück einzubeziehen. Nicht so ein Mann aus China, der vor kurzem einen Lottogewinn in Höhe von 30 Millionen Dollar anonym abgeholt hat. Der glückliche Gewinner möchte nämlich seinen Jackpot-Gewinn vor seiner Frau und seinem Kind geheim halten, weil er befürchtet, dass er sie zu „Faulheit“ verleiten könnte.

Der glückliche Lottogewinner, der am 24. Oktober ermittelt wurde, stellte sich der Öffentlichkeit als “Li” vor. Der Jackpot, den der Mann aus Nanning in der südchinesischen Region Guangxi kassierte, betrug 219 Millionen Yuan (29,9 Millionen US-Dollar).

Der Gewinner trug nämlich eine Gesichtsmaske, mit der er wie ein Maskottchen aussah. Diese Praxis ist bei den chinesischen Lottogewinnern durchaus üblich, wenn sie ihre Identität öffentlich nicht preisgeben wollen, heißt es in der South China Morning Post. Bei diesem Gewinner ging es jedoch nicht nur darum, seine Identität vor der Öffentlichkeit zu verbergen, sondern auch vor seiner Familie.

“Ich habe meiner Frau und meinem Kind nichts über den Gewinn gesagt, weil ich fürchte, dass sie träge werden könnten und in Zukunft nicht mehr hart arbeiten wollen”, sagte der neue Millionär für Nanning News und ergänzte, dass er früher schon mal kleinere Beträge gewonnen hatte.

“Lotterie ist ein Hobby für mich. Ich gebe nicht viel Geld aus, aber es gibt mir Hoffnung” erklärte Li.

Der mysteriöse Lottogewinner hat einen Teil seines Gewinnst in Höhe von fünf Millionen Yuan (688.000 US-Dollar) an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Was er mit dem Rest machen wird, da ist er noch nicht sicher.