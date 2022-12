Schrecklicher Tod eines achtjährigen Jungen – vor seiner Familie gefressen (VIDEO)

Die Überreste eines achtjährigen nicaraguanischen Jungen, der vor einem Monat in Costa Rica von einem Krokodil geköpft wurde, während seine Familie hilflos zusah, wurden möglicherweise im Reptil gefunden, das am Wochenende getötet wurde.

Wie die Weltmedien berichteten, spielte Julio Otero mit seinem Bruder in der Nähe des Flusses in der Provinz Limon an der Karibikküste, als er am 30. Oktober angegriffen wurde. Er und seine Familie standen zusammen, als das Krokodil aus dem Fluss auftauchte, den Drittklässler biss und ihn ins Wasser zog, während seine Mutter, Margine Fernandez, verzweifelt versuchte, ihn zu retten.

„Ich habe versucht, das Kind wegzunehmen, aber das Krokodil hat mich angegriffen und fast mein Bein gepackt“, sagte Fernandez den lokalen Medien. Sie sah, wie das Krokodil ihren Sohn etwa 90 Minuten nach dem Angriff durch den Fluss schleifte, bevor es verschwand. Das Rote Kreuz von Costa Rica startete am Tag des Angriffs eine Suche, brach sie jedoch zwei Tage später ab, nachdem keine Spur von Otero gefunden wurde.

Fernandez und ihre Familie riefen das nationale Schutzgebietssystem von Costa Rica an, um das Krokodil zu suchen und zu töten, damit sie den Körper ihres Sohnes bergen. Die Agentur warnte die Bewohner jedoch davor, das Krokodil zu jagen und zu töten, da dies gegen das Gesetz verstößt, weil das Tier vom Aussterben bedroht ist.

Am Samstagnachmittag jedoch fanden Bewohner der Limon-Gemeinde in Matina das Krokodil und töteten es. Sie schafften es, das Tier durchzuschneiden und fanden darin menschliche Überreste, die zur Identifizierung geschickt wurden. Die verzweifelte Mutter, die nicht anwesend war, als die menschlichen Überreste im Inneren des Krokodils gefunden wurden, sagte dem nicaraguanischen Online-Nachrichtenportal 100 Por Ciento Noticias, dass sie sicher sei, dass die entdeckten Körperteile ihrem Sohn gehörten.