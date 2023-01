Um mehr Zeit miteinander verbringen zu können, strickte sich die Mutter ihren Sohn (FOTO)

Marieke Voorsluijs aus den Niederlanden fand eine interessante und vor allem ungewöhnliche Lösung, um mehr Zeit mit ihrem Sohn zu verbringen. Sie hat nämlich einen Sohn im Teenageralter, der an einem Punkt angelangt ist, an dem er sich nicht mehr für Geselligkeit, Kuscheln und Umarmen mit seiner Mutter interessiert, sondern für Freunde und ein Handy, berichtet das Medium Informer.

Diese Mutter war einfallsreich, also fand sie einen Weg, das Problem zu lösen.

Alles, was sie brauchte, waren Garn und Nadeln. Marieke hat ihren Sohn in der richtigen Größe gestrickt. Sie achtete auf Details, also fügte sie eine Mütze, eine Uhr, Turnschuhe und natürlich einen Pullover und eine Hose hinzu. Um die Sache noch lustiger zu machen, fotografierte sie ihren „neuen Sohn“ in verschiedenen Situationen, wie etwa in denen er Rad fährt, sich um den Hund kümmert oder, wahrscheinlich ihr Favorit, sie umarmt.

Natürlich sind die Kommentare vielfältig, einschließlich derjenigen, die denken, dass sie völlig außer Verstand ist und dass die Puppe gelinde gesagt gruselig aussieht, während andere ihre Kreativität tatsächlich loben.

Marieke weist darauf hin, dass alle Familienmitglieder an der Herstellung dieser Puppe beteiligt waren, einschließlich des Sohnes selbst. Das Projekt dauerte zwei Monate. Darüber hinaus fertigte die Frau auch verschiedene andere Gegenstände des täglichen Lebens an, wie einen Fernseher, Pflanzen, Schinken usw.