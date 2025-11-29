Neunjährige stürzt aus drittem Stock – tot

Ein sonniger Samstagmorgen in Bremen endet in einer Tragödie. Der Sturz eines Mädchens aus großer Höhe erschüttert Anwohner und Einsatzkräfte gleichermaßen.

In Bremen kam es am Samstag zu einem tragischen Unglücksfall. Ein neunjähriges Mädchen stürzte aus dem Fenster einer Wohnung und verstarb noch am Unfallort. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte das Leben des Kindes nicht mehr retten.

Der Vorfall ereignete sich im Bremer Stadtteil Huchting. Ein Polizeisprecher erklärte noch am selben Tag, dass nach bisherigem Ermittlungsstand kein Fremdverschulden vorliege. Gegenüber der Bild-Zeitung präzisierte ein Polizeisprecher: „Derzeit schließen wir auch ein Fremdverschulden aus. Es scheint sich um einen tragischen Unfall gehandelt zu haben.” Auch die Möglichkeit eines Suizids werde von den Ermittlern ausgeschlossen.

⇢ Freundestreffen endet im Horror: Junger Mann nach Balkonsturz tot aufgefunden



Unfallhergang

Der folgenschwere Sturz geschah kurz vor 9 Uhr morgens. Das Kind fiel aus einem der oberen Stockwerke eines vierstöckigen Wohnhauses. Die Einsatzkräfte sperrten den Unglücksort weiträumig ab und errichteten einen Sichtschutz.

Zur Klärung der genauen Umstände wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen, die nun die Ermittlungen zur exakten Unfallursache führt.