Freundestreffen endet im Horror: Junger Mann nach Balkonsturz tot aufgefunden

Ein nächtliches Treffen unter Freunden endet in Fieberbrunn mit einem tödlichen Drama. Ein 26-Jähriger stürzt vom Balkon in die Tiefe – jede Hilfe kommt zu spät.

In der Nacht zum Freitag ereignete sich in Fieberbrunn in Tirol ein tragisches Unglück. Ein 26-jähriger Österreicher stürzte von einem Balkon zwei Stockwerke in die Tiefe und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der junge Mann landete nach seinem Fall auf einer Terrasse des Einfamilienhauses. Trotz sofortiger Hilfeleistung konnten die alarmierten Rettungskräfte nur noch den Tod des 26-Jährigen feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler handelt es sich vermutlich um einen Unfall. Dem Vorfall ging ein Treffen von drei gleichaltrigen Männern und einer 23-jährigen Frau in dem Haus voraus.

Verhängnisvoller Ausgang

Unmittelbar nach Mitternacht begab sich eines der Gruppenmitglieder auf den Balkon, um dort etwas zu holen. Dabei zog er offenbar versehentlich die Balkontür hinter sich zu. Als der 26-Jährige längere Zeit nicht zurückkehrte, machten sich seine Begleiter auf die Suche nach ihm.

Sie entdeckten den Verunglückten zwei Etagen tiefer auf der Terrasse liegend. Umgehend setzten sie einen Notruf ab und begannen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Trotz des schnellen Eintreffens eines Notarztes konnte das Leben des jungen Mannes nicht mehr gerettet werden.

Laufende Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Die genauen Umstände, die zu dem tödlichen Sturz führten, werden derzeit von den Behörden untersucht.