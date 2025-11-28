Dieser Schweizer Tech-Start-up verlangt jetzt 100-Stunden-Woche

Während andere Unternehmen flexible Arbeitszeiten anbieten, geht ein Schweizer Start-up den entgegengesetzten Weg: 100-Stunden-Wochen bei nur wenigen freien Sonntagen.

Ein Schweizer Tech-Start-up sorgt mit außergewöhnlichen Stellenangeboten für Aufsehen. Das Unternehmen Forgis sucht Mitarbeiter, die bereit sind, wöchentlich zwischen 80 und 100 Stunden zu arbeiten, wobei lediglich “einige Sonntage” arbeitsfrei bleiben sollen. Während der Trend in der Arbeitswelt eher zu flexiblen Arbeitszeiten und verkürzten Wochenmodellen geht, schlägt das Unternehmen einen radikal anderen Weg ein. CEO Federico Martelli erklärte gegenüber der Schweizer Zeitung Blick: “Wir suchen derzeit Gründungsmitglieder, keine Mitarbeiter. Ich glaube, es ist legal, meine Zeit so zu verbringen, wie ich es möchte.”

Bis Freitag waren auf LinkedIn verschiedene Positionen ausgeschrieben, darunter ein Marketingleiter sowie Ingenieurstellen im KI-Bereich.

Extreme Anforderungen

Die Anforderungen an Bewerber sind hoch: Neben der Bereitschaft zu extremen Arbeitszeiten wird ein Master-Abschluss von renommierten Bildungseinrichtungen wie der ETH, Oxford oder Cambridge verlangt. Das monatliche Gehalt liegt bei umgerechnet knapp 6300 Euro, wobei das Unternehmen zusätzlich die Unterkunftskosten in Schlieren bei Zürich übernimmt.

Zu den Arbeitsbedingungen äußerte sich Martelli pragmatisch: “Wenn jemand das nicht möchte, zwingen wir niemanden, sich zu bewerben.”

Trotz der ungewöhnlichen Konditionen verzeichnet das Start-up laut Martelli bereits tausende Bewerbungen. Der CEO versicherte, jede einzelne sorgfältig zu prüfen.

Rechtliche Grauzone

Die rechtliche Zulässigkeit solcher Arbeitszeiten in der Schweiz bleibt unklar. Das Schweizer Arbeitsgesetz begrenzt die wöchentliche Arbeitszeit je nach Branche auf 45 bis 50 Stunden. Allerdings gelten für Personen, die als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt sind, häufig andere Regelungen.

Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Zürich, merkte an, dass aus den Stellenausschreibungen nicht eindeutig hervorgehe, ob eine solche Beteiligung vorgesehen sei.

Das Start-up hat eine KI-basierte Software entwickelt, die Produktionsprozesse in Echtzeit analysiert und optimiert. In Österreich beträgt die reguläre Vollzeitbeschäftigung 40 Wochenstunden, wobei viele Kollektivverträge 38 oder 38,5 Stunden vorsehen.

In Ausnahmefällen sind bis zu 12 Stunden täglich und 60 Wochenstunden erlaubt, jedoch darf der Viermonatsdurchschnitt 48 Wochenstunden nicht überschreiten. Die genauen Arbeitszeitregelungen variieren je nach Branche.

Österreichische Arbeitnehmer haben Anspruch auf mindestens 36 Stunden ununterbrochene Ruhezeit pro Woche, bei Schichtarbeit kann dieser Anspruch auf minimal 24 Stunden reduziert werden.