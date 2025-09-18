„Österreich am Genozid mitschuldig“: Palästina-Großdemo am Samstag

Am kommenden Samstag mobilisiert die Palästinensische Gemeinde in Österreich zu einer Großdemonstration in Wien. Die Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr mit einer Versammlung am Christian-Broda-Platz, von wo aus die Teilnehmer ab 16.30 Uhr über die Mariahilfer Straße zum Parlament ziehen werden.

📍 Ort des Geschehens

Die offiziell angemeldete und genehmigte Demonstration wurde von den zuständigen Wiener Behörden bewilligt. Dort ist eine Zwischenkundgebung geplant. Die Organisatoren rechnen mit zahlreichen Demonstranten aus allen Bundesländern. Dafür wurden von den Organisatoren eigens Busse angemietet.

Auf der Rednerliste stehen prominente Persönlichkeiten verschiedener Organisationen: die Vermögenserbin und Aktivistin Marlene Engelhorn, Shoura Hashemi-Zehetner von Amnesty International, der Dominikanerpater Günter Reitzi sowie der palästinensische Botschafter Salah Abdel Shafi. Weitere angekündigte Redner sind Rihab Toumi von der Sozialistischen Jugend, Dalia Sarig von der Jüdisch Antizionistischen Initiative und Daniel Jungmayer von BDS Österreich (Boykott-Bewegung gegen Israel). Die Teilnahme aller genannten Redner wurde von ihren jeweiligen Organisationen öffentlich bestätigt.

Politische Forderungen

Die Demonstranten fordern eine grundlegende Neuausrichtung der österreichischen Nahost-Politik. Im Mittelpunkt ihrer Forderungen stehen die Beendigung militärischer Zusammenarbeit mit Israel und die Einführung von Sanktionen. „Staaten, die keine Sanktionen setzen, machen sich durch wirtschaftliche und militärische Kooperation am Genozid mitschuldig“, lautet eine zentrale Aussage im Demonstrationsaufruf.

Konkret kritisieren die Veranstalter unter anderem den Erwerb von Drohnen des israelischen Rüstungskonzerns Elbit Systems durch das österreichische Bundesheer. Dieser Vorgang wurde in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich thematisiert und dient den Organisatoren als zentrales Beispiel für die geforderte politische Kurskorrektur Wiens.