Opfer ohne Schutz? Die Lücken im österreichischen Sexualstrafrecht

Die Kluft zwischen Recht und Moral zeigt sich besonders deutlich bei Sexualdelikten. Für juristische Laien erscheinen Gerichtsurteile in diesem sensiblen Bereich oft unverständlich, obwohl sie aus rechtlicher Perspektive korrekt sind. Moralische Bewertungen spielen im Strafrecht keine entscheidende Rolle – ein Umstand, der regelmäßig für gesellschaftliche Diskussionen sorgt.

Ein aktueller Fall verdeutlicht dieses Spannungsfeld: Ein 35-jähriger Mann wurde am Mittwoch vom Vorwurf der geschlechtlichen Nötigung freigesprochen. Bemerkenswert daran: Die vorsitzende Richterin äußerte sich überzeugt, dass tatsächlich etwas gegen den Willen der betroffenen Frau geschehen sei. Dennoch erfolgte der – nicht rechtskräftige – Freispruch, was in der Öffentlichkeit heftige emotionale Reaktionen auslöste.

⇢ Schock in Iran: Vergewaltiger wird gehängt – öffentliche Hinrichtung



Rechtliche Grenzen

Die Justiz operiert jedoch in einem klar definierten rechtlichen Rahmen. Staatsanwaltschaften und Gerichte sind an die bestehende Gesetzeslage gebunden und können nur innerhalb dieser Grenzen agieren.

Die Verantwortung für notwendige Anpassungen im Sexualstrafrecht liegt ausschließlich beim Nationalrat als gesetzgebendem Organ.