Orthodoxe Christen feiern 3 große Feiertage: So wird euer Wunsch erfüllt!

In der kommenden Woche feiern die Gläubigen der serbisch-orthodoxen Kirche drei bedeutende religiöse Festtage, die eng mit der Taufe Jesu Christi verbunden sind und von zahlreichen Traditionen und Bräuchen begleitet werden.

Krstovdan

Am Samstag, dem 18. Jänner, wird Krstovdan gefeiert, ein Fest, das an die ersten Christen erinnert, die den Glauben zu Beginn der christlichen Verkündigung annahmen. Krstovdan ist eng mit der Erscheinung des Sveti Jovan Krstitelj verbunden. Dieser Feiertag fällt stets auf den Tag vor der Erscheinung des Herrn und zählt zu den unbeweglichen Festen im Kirchenkalender. In den Kirchen wird an diesem Tag das Ritual der Wasserweihe vollzogen.

Dieser Tag ist durch strenges Fasten geprägt, das als Vorbereitung auf die Aufnahme des geweihten Wassers dient. Gläubige besuchen die Kirche, beten und konzentrieren sich auf positive Gedanken.

Bogojavljenje

Am Sonntag, dem 19. Jänner, wird die Feier der Erscheinung des Herrn (Bogojavljenje) begangen, eine der zentralen christlichen Festlichkeiten. Der Überlieferung zufolge kam Jesus Christus im Alter von 30 Jahren an den Jordan, um sich von Sveti Jovan taufen zu lassen. In dieser Nacht öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist erschien in Gestalt einer Taube.

Dieser Tag, auch bekannt als „Vodice“ oder „Vodokrsce“, markiert das Ende der Zeit der ungetauften Tage. In den Kirchen wird geweihtes Wasser verteilt, dem besondere Kräfte zugeschrieben werden. Zahlreiche Bräuche sind mit diesem Tag verbunden, darunter das Wünschen bei Mitternacht: Gläubige blicken in den Himmel und hoffen auf die Erfüllung ihrer Wünsche.

Traditionell legen unverheiratete Frauen einen Spiegel unter ihr Kopfkissen, um im Traum ihren zukünftigen Ehemann zu erblicken. Ein weiterer Brauch ist das Werfen eines Kreuzes, gefertigt aus dem gefrorenen Wasser des Vorjahres, in einen Fluss. Derjenige, der das Kreuz zuerst erreicht, soll ein Jahr voller Glück erwarten. Zudem nehmen Gläubige das geweihte Wasser mit nach Hause, um es im Alltag für Segen und Schutz zu verwenden.

Sveti Jovan

Am Montag, dem 20. Jänner, ehren die Gläubigen Sveti Jovan Krstitelj, der die Ankunft Jesu Christi verkündete und ihn im Jordan taufte. Johannes führte ein asketisches Leben in der Wüste und wurde schließlich während der Herrschaft von König Herodes hingerichtet.

Dieser Tag wird durch Bräuche wie die Zeremonie der Bruderschaft und Patenschaft hervorgehoben. Sveti Jovan wird als Symbol für Charakterstärke und Aufrichtigkeit verehrt. Traditionell verzichten Gläubige an diesem Tag auf den Verzehr roter Lebensmittel, um an das unschuldige Blutvergießen zu erinnern.

An diesem Tag wird Frauen geraten, keine Handarbeiten wie Stricken oder Schneidarbeiten zu verrichten, da dies nach Volksglauben Unglück bringen könnte. Stattdessen gilt der Tag als besonders günstig für Reisen, da der Schutz und Segen von Sveti Jovan die Reisenden begleiten soll.