Osterhasen-Preise steigen aufgrund höherer Rohstoffkosten

Mit Ostern vor der Tür läuft die Produktion in den Schokoladenfabriken auf Hochtouren. Doch auch dieser Sektor bleibt nicht von den höheren Preisen für Energie und Rohstoffe verschont. Das führt zu einem Anstieg der Verkaufspreise für Osterhasen und andere Köstlichkeiten.



Seit Jänner hat der Wiener Hersteller Heindl in Liesing etwa 50.000 große Osterhasen und dann sogar 100.000 kleine Hasen mit einem Gewicht von 40 Gramm produziert. „Und in diesem Jahr haben wir auch einen neuen veganen Hasen gemacht“, sagte Andreas Heindl, Direktor von Confiserie Heindl, wie ORF berichtet.



Obwohl derzeit alles nach Plan läuft, bleiben auch Süßwarenhersteller von Preissteigerungen nicht verschont. „Die Preise für Waren sind gestiegen. Wir mussten auch die Ostersachen etwas teurer machen als im letzten Jahr. Wir haben etwa zehn Prozent erhöht“, sagte Heindl.



Xocolat in der Innenstadt produziert ebenfalls eigene Produkte. Trotz der Inflation sind die führenden Köpfe in der Fabrik optimistisch, aber auch sie sagen, dass Preiserhöhungen unvermeidlich sind.

