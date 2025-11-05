Paket-Horror: Frau öffnet Karton – und findet abgetrennte Körperteile

Statt ihrer Medikamente fand eine Frau in Kentucky etwas Grauenerregendes im Paket: menschliche Körperteile. Der Absender hatte eine ganz andere Adresse im Sinn.

Eine 57-jährige Frau aus einem kleinen Dorf in Kentucky erlebte eine äußerst ungewöhnliche Überraschung, als sie ein lang erwartetes Paket öffnete. Statt der bestellten Medikamente und medizinischen Hilfsmittel fand sie zu ihrem Entsetzen menschliche Körperteile vor – vier Finger und zwei Arme. Die Empfängerin vermutete zunächst einen makabren Halloween-Streich und verständigte umgehend die örtlichen Behörden.

Die Polizei von Hopkinsville rückte gemeinsam mit dem örtlichen Gerichtsmediziner Scott Daniel an, um den verstörenden Fund zu untersuchen. Daniel bestätigte nach eingehender Prüfung, dass es sich keineswegs um Attrappen handelte, sondern um echte menschliche Überreste. In einem Interview mit dem Fernsehsender WSMV erläuterte der Gerichtsmediziner, wie die Ermittler den rätselhaften Vorfall aufklärten, indem sie Kontakt mit dem Absender aufnahmen.

Verwechselte Sendung

Wie sich herausstellte, waren die menschlichen Überreste für die Universität in Nashville bestimmt, wo sie als Anschauungsmaterial für die Ausbildung von Medizinstudenten dienen sollten. Der verantwortliche Paketdienst hatte offensichtlich die Sendungen verwechselt. Die Medikamentenlieferung für die Frau traf erst einen Tag später ein.

Der Gerichtsmediziner berichtete, dass die Empfängerin durch den Vorfall verständlicherweise „etwas traumatisiert“ sei, letztendlich aber doch noch ihre eigentlich bestellten medizinischen Artikel erhalten habe.