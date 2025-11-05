Supermärkte stoppen Verkauf: Produktwarnung für dieses Bier!

Alkoholhaltiges Bier mit falscher Kennzeichnung: Stella Artois ruft Flaschen zurück, die fälschlicherweise als „alkoholfrei“ etikettiert wurden.

InBev Austria hat am 4. November eine Produktwarnung für Stella Artois (5% Alkohol, 330ml) herausgegeben. Grund für die Maßnahme ist ein Etikettierungsfehler: Auf dem Rückenetikett bestimmter Flaschen steht fälschlicherweise „alkoholfrei“, obwohl die Produkte Alkohol enthalten. Die AGES betont jedoch, dass die betroffenen Biere grundsätzlich sicher und konsumierbar sind. Sowohl die Außenverpackung als auch das Vorderseiten-Etikett weisen den korrekten Alkoholgehalt aus. Lediglich das Rückseiten-Etikett enthält die irreführende Information. Der Hersteller hat die Warnung vorsorglich veröffentlicht, um Verbraucher zu schützen.

Betroffene Produkte

Von dem Fehler sind ausschließlich Flaschen betroffen, die im 6er-Gebinde verkauft wurden. Einzeln erworbene Flaschen weisen keine Falschetikettierung auf. Die betroffenen Produkte wurden seit August 2025 österreichweit bei BILLA Plus, ADEG und SPAR vertrieben. Diese Handelsketten haben den Verkauf der fehlerhaft etikettierten Produkte mittlerweile eingestellt.

Der Hersteller weist darauf hin, dass Konsumenten auf die Angaben der Außenverpackung sowie auf das weiße Vorderseiten- und Flaschenhalsetikett achten sollten, da diese die korrekten Informationen enthalten. Zudem appelliert das Unternehmen an die Verbraucher, sicherzustellen, dass das alkoholhaltige Getränk nicht von Minderjährigen, Schwangeren, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Personen, die ein Fahrzeug oder schwere Maschinen bedienen wollen, konsumiert wird.

Produktdetails

Die betroffenen Produkte sind Stella Artois mit 5% Alkoholgehalt in 330ml Einweg-Glasflaschen im 6er-Gebinde. Sie haben das Mindesthaltbarkeitsdatum 07.07.2026 und die Chargennummer 52, 19:40 bis 20:26. Hergestellt wurden sie von InBev Belgium in Brüssel und vertrieben über Billa, Billa Plus, ADEG und Spar.

Für weitere Informationen können sich Kunden per E-Mail an verbraucher.service@ab-inbev.com wenden.