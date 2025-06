Putins Krieg gegen den Westen – Expertin schlägt Alarm

Zwischen Putins Aggression und Trumps Unberechenbarkeit muss Großbritannien seine Verteidigung neu denken. Eine Expertin warnt: Russland führt bereits Krieg gegen den Westen.

Neue Verteidigungsstrategie

Großbritannien muss seine Verteidigungsstrategie grundlegend überdenken und kann sich nicht länger auf die USA als verlässlichen Verbündeten stützen. Zu diesem alarmierenden Schluss kommt eine neue strategische Überprüfung der britischen Verteidigung, die von der Labour-Regierung in Auftrag gegeben wurde. Einer der drei Autoren, die Russland-Expertin Fiona Hill, warnt in drastischen Worten: „Wir sind in ziemlich großen Schwierigkeiten.“ Großbritannien befinde sich in einer Zwickmühle – eingeklemmt zwischen dem „Hammer“ von Wladimir Putins Russland und dem „Amboss“ der zunehmend unberechenbaren USA unter Donald Trump.

Die ehemalige Beraterin des Weißen Hauses, die während Trumps erster Amtszeit als wichtigste Russland-Expertin diente, spricht in ungewöhnlicher Deutlichkeit von einem bereits bestehenden Kriegszustand: „Russland ist mit uns im Krieg.“ Diese Einschätzung hatte Hill bereits 2015 geäußert, als sie nach der Annexion der Krim in einem Buch über Putin warnte, dass der russische Präsident „dem Westen den Krieg erklärt hatte“. Damals sei sie auf Skepsis gestoßen, doch die Ereignisse seitdem hätten ihre Analyse bestätigt.

Die Bedrohung durch Moskau sei vielschichtig und reiche von Vergiftungen und Attentaten über Sabotageakte bis hin zu Cyberangriffen und Versuchen, Unterseekabel zu beschädigen. Putin habe den Krieg in der Ukraine zum Ausgangspunkt genommen, um „die dominierende Militärmacht in ganz Europa“ zu werden. Dabei betrachte er den Konflikt als „Teil eines Stellvertreterkriegs mit den Vereinigten Staaten“ und habe China, Nordkorea und den Iran als Verbündete gewonnen.

Geopolitische Unsicherheiten

Gleichzeitig könne sich Großbritannien nicht mehr wie während des Kalten Krieges auf den militärischen Schutzschirm der USA verlassen. Die Verteidigungsüberprüfung, die neben Hill auch vom ehemaligen NATO-Generalsekretär Lord George Robertson und dem pensionierten General Sir Richard Barrons verfasst wurde, kommt zu dem Schluss, dass „Großbritanniens langjährige Annahmen über das globale Kräftegleichgewicht und die Strukturen nicht mehr sicher sind“ – ein bemerkenswertes Eingeständnis, wie stark der Trumpismus die außenpolitischen Gewissheiten erschüttert hat.

Hill, die seit über 30 Jahren in den USA lebt und die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, beschreibt Trumps Weißes Haus als „keinen Verwaltungsapparat, sondern einen Hof“, in dem der Präsident „von seinen eigenen Wünschen und Interessen geleitet wird und oft auf die letzte Person hört, mit der er spricht“. Gleichzeitig betont sie, dass Trump eine „besondere Affinität zu Großbritannien“ habe, teilweise aufgrund seiner familiären Bindungen – seine Mutter stammte von der schottischen Insel Lewis – und seiner Bewunderung für die königliche Familie, besonders für die verstorbene Königin.

Angesichts dieser geopolitischen Unsicherheiten plädiert Hill für eine neue Denkweise, die sowohl auf traditioneller Verteidigung als auch auf gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit basiert. „Wir können uns nicht mehr ausschließlich auf irgendjemanden verlassen“, betont sie und fordert eine stärkere innere Kohäsion. Konkret schlägt sie vor, Erste Hilfe in Schulen zu unterrichten und mehr Jugendliche zu ermutigen, Schulkadettenverbänden beizutreten. „Was Sie tun müssen, ist, Menschen auf alle möglichen verschiedenen Arten in die Unterstützung von Gemeinschaften einzubeziehen“, erklärt Hill.

Neue Verteidigungskonzepte

Die Expertin warnt zudem vor der Gefahr des nationalen Populismus, den sie sowohl in Russland als auch in den USA beobachtet hat. Sie sieht Deindustrialisierung und wachsende Ungleichheit als Nährboden für diese Entwicklung und mahnt, dass Politiker „viel kreativer sein und die Menschen dort abholen müssen, wo sie sind“ – als Teil einer „nationalen Anstrengung“.

Hill widerspricht auch traditionellen Vorstellungen von militärischer Stärke. „Die Leute sagen ständig, dass die britische Armee die kleinste Anzahl von Soldaten seit der napoleonischen Zeit hat. Warum ist die napoleonische Zeit relevant? Oder dass wir weniger Schiffe haben als zur Zeit von Charles II. Alle Indikatoren sind hier falsch“, argumentiert sie und verweist auf den Einsatz von Drohnen durch die Ukraine, mit denen „ein Drittel der russischen Schwarzmeerflotte versenkt“ wurde – trotz fehlender eigener Marine.

Die Verteidigungsüberprüfung wurde dem britischen Premierminister Keir Starmer, der Schatzkanzlerin Rachel Reeves und dem Verteidigungsminister John Healey vorgelegt.

Hill beschreibt Starmer, den sie nur einmal getroffen hat, als „ziemlich charmant… auf die richtige und korrekte Weise“ und als jemanden, der „alle Papiere gelesen hat“.