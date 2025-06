Nach Raketenhagel: London schickt Kampfjets in Krisenregion

**Nach der jüngsten Eskalation zwischen Iran und Israel reagiert London: Kampfjets und Tankflugzeuge sollen die britische Militärpräsenz in der Krisenregion verstärken.**

Angesichts der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten entsendet Großbritannien zusätzliche militärische Kräfte in die Region. Premierminister Keir Starmer bestätigte die Verlegung weiterer Kampfflugzeuge und anderer Ressourcen.

„Wir verstärken unsere Präsenz in der Region, unter anderem mit Luftstreitkräften, um die Stabilisierungsbemühungen zu unterstützen“, erklärte Starmer vor seiner Abreise zum G7-Gipfel (Treffen der sieben führenden Industrienationen) in Kanada.

Die britischen Streitkräfte sind bereits seit längerem im Rahmen von Operationen gegen Bedrohungen im Irak und in Syrien im Nahen Osten aktiv. Laut einem Regierungssprecher haben die Flugzeugbesatzungen bereits am Vortag mit den Vorbereitungen für die Verlegung begonnen, als sich die Lage in der Region merklich verschlechterte. Neben zusätzlichen Kampfjets werden auch Tankflugzeuge von britischen Militärstützpunkten in das Krisengebiet verlegt.

⇢ Waffendeal mit Iran? USA drohen Bosnien mit Totalblockade

Eskalation Iran-Israel

Der Schritt erfolgt unmittelbar nach einer neuen Eskalationsrunde zwischen Iran und Israel. Beide Länder hatten sich tags zuvor gegenseitig mit Raketen- und Luftangriffen attackiert, nachdem Israel eine Offensive gegen den Iran gestartet hatte.

Bei den israelischen Angriffen wurden iranische Militärkommandanten und Wissenschaftler getötet sowie Nuklearanlagen bombardiert.