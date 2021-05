RAF Camora befeuert Liebesgerüchte und veröffentlicht neues Buch (FOTO+VIDEO)

In den letzten Wochen kamen viele Spekulationen rund um RAF Camora auf. Kaum zeigt sich der Wiener Rapper mit einer Frau, schon brodelt die Liebes-Gerüchteküche.

Tagelang hat der Rapper mit der deutschen Rapperin Juju den Urlaub in Dubai genossen. Auf den letzten Bildern wirkten sie ziemlich vertraut und beide sind, wie bereits berichtet tatsächlich Single. Ein Musik-Feature ist ausgeschlossen, da der Rapper seine Musikkarriere beendet hat. Nun gibt es Neuigkeiten, denn der West-Wiener hat ein weiteres Bild von seiner vermutlich neuen Flamme gepostet. Er hat sie fotografiert, während sie im gemeinsamen Urlaub post. Die Hintergründe des Treffens lassen auf ein romantisches Rendezvous schließen.

Seit seinem Karrierende hat der Wiener Rapper einen Friseursalon, ein Tattoo Studio, eine Linie für Kopfhörer und ein neues Tonstudios. Zeit für die Suche nach einer Frau und die Gründung einer Familie bleibt bei so einem vollen Zeitplan kaum noch, oder hat er sie bei Juju gefunden?

„Der Pakt“-Biografie:

Neben den geschäftlichen Erfolgen bringt RAF seine Biografie aus. Das 370 Seiten dicke Buch heißt „Der Pakt“, welches einen Einblick in das Leben des Musikers und das Musik-Business gibt. „Ich bin froh und entspannt, dass es endlich rauskommen kann“, so Camora auf Instagram. „Das Buch ist heftig“, sagt er und „Auch, warum ich mit der Musik aufgehört habe, steht in dem Buch“. Außerdem gründete er seinen eigenen Verlag unter den Namen „Ghost“-Verlag, für seine Biografie. Die limitierte Box beinhaltet auch das Hörbuch, welches um 49,90 Euro auf www.der-pakt.com erhältlich ist. Bereits 2.500 Rap-Fans haben in den ersten fünf Minuten das Werk bestellt.

