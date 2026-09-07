Reanimation gescheitert – Wrestler stirbt im Ring

Zwei Welten, eine Leidenschaft: Andy Williams lebte für den Ring und die Bühne – bis zu einem Abend in Pittsburgh.

Andy Williams, der unter seinem Ringnamen „The Butcher“ bekannte Wrestler und Gitarrist, ist im Alter von 48 Jahren gestorben.

Am Samstagabend kollabierte Williams während einer Veranstaltung von „Enjoy Wrestling“ im Mr. Smalls Theater in Millvale, Pennsylvania. Rettungskräfte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein und setzten dabei sowohl Herzdruckmassage als auch einen Defibrillator ein. Trotz aller medizinischen Bemühungen verstarb er kurz darauf im Krankenhaus. Kurt Hackimer, Co-Inhaber von Enjoy Wrestling, erklärte, dass Williams‘ Symptome „mit einem kardialen Ereignis vereinbar“ gewesen seien. Die endgültige Todesursache soll durch eine Obduktion des Gerichtsmedizinischen Amtes von Allegheny County geklärt werden. Die laufende Veranstaltung wurde infolge des Vorfalls abgebrochen.

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Wrestling-Karriere

Im Wrestling war Williams als eine Hälfte des Duos „The Butcher & The Blade“ bekannt, das 2019 bei All Elite Wrestling (AEW) seinen Durchbruch erlebte. AEW würdigte ihn als geschätzten Kollegen. Der Tod des 48-Jährigen wurde sowohl von AEW als auch vom US-Portal TMZ offiziell bestätigt.

Trauer in der Szene

Neben seiner Karriere im Ring war Williams als Gitarrist der Metalcore-Band „Every Time I Die“ tätig, die sich 2022 auflöste. Sein Tod hinterließ tiefe Bestürzung in der Metal- und Hardcore-Szene. In sozialen Netzwerken erinnerten Weggefährten und Fans gleichermaßen an seine Herzlichkeit und seine Leidenschaft für die Musik.

Jordan Buckley von „Every Time I Die“ schrieb: „Heute ist der traurigste Tag meines ganzen Lebens.“ und fügte hinzu: „Ich werde dich für immer in allem sehen.“ Die Band Better Lovers erklärte: „Es wird nie wieder einen Andy Williams geben.“ Produzent Will Putney hielt fest: „Ich habe zu ihm aufgesehen wie zu einem verdammten Helden.“ Und die Band Between The Buried And Me schrieb: „Die Welt hätte mehr Andy Williams verdient gehabt.“