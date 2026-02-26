Ruinen-Keller für 200.000 Euro – Inserat geht viral (FOTOS)

Ein Belgrader Kellerobjekt spaltet das Netz – zwischen Spott, Skepsis und überraschend ernsthafter Kauflaune.

Ein Immobilieninserat aus Belgrad sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff. Auf der Plattform X kursiert ein Angebot, das bei vielen Nutzern ungläubiges Staunen ausgelöst hat: Ein Geschäftslokal im Halbkeller wird für stolze 200.000 Euro zum Kauf angeboten.

Laut Inserat handelt es sich um ein grundbücherlich eingetragenes Objekt mit 112 Quadratmetern in der Beogradska-Straße, unweit des Platzes Slavija – also in bester Innenstadtlage. Der Haken: Der Eingang befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes, und der Raum muss vollständig saniert werden.

Das entspricht einem Preis von rund 1.785 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In beliebten Belgrader Lagen liegen die Immobilienpreise zwischen 2.700 und 3.200 Euro pro Quadratmeter. Der Keller liegt damit deutlich unter den üblichen Marktpreisen für die Innenstadtlage – allerdings ist der vollständige Sanierungsbedarf einzurechnen.

Viraler Keller

Die Immobilienagentur weist zwar darauf hin, dass ein straßenseitiger Zugang grundsätzlich möglich wäre und das Objekt für verschiedene Nutzungsarten in Frage komme – die Elektroinstallation sei bereits erneuert –, doch der Gesamtzustand des Kellers lässt offenkundig zu wünschen übrig. Hinzu kommt die übliche Maklerprovision gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unter dem viralen Beitrag häuften sich rasch die Kommentare – und der Ton war großteils ironisch. „Du verstehst das nicht – das ist ein Keller voller Potenzial“, schrieb ein Nutzer, während ein anderer skeptisch festhielt: „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was man in einem Keller betreiben müsste, damit sich das rechnet.“ Ein dritter Kommentator ließ sich zu einer drastischeren Einschätzung hinreißen und bezeichnete den Ort schlicht als verflucht.

Geteilte Meinungen

Dennoch gab es auch nüchternere Stimmen. Ein Nutzer berief sich auf den legendären Investor Warren Buffett und dessen bekanntes Credo, wonach bei Immobilien vor allem die Lage zähle – und erklärte, er würde das Lokal kaufen, hätte er die Mittel dazu.

Andere wiederum merkten an, dass man in der Belgrader Innenstadt für diesen Preis durchaus Objekte in besserem Zustand finden könnte.

Die allgemeine Einschätzung: Verkauft wird der Keller am Ende wohl trotzdem.