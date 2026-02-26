Trump fordert Auslieferung eines serbischen Drogenbosses

Zwei Drogenbosse, drei Länder, ein Ultimatum aus Washington – und mittendrin ein Friedensprozess, der alles ins Wanken bringt.

Donald Trump fordert von Kolumbien und Venezuela die Auslieferung zweier Drogenbosse – ein Verlangen, das die diplomatischen Beziehungen zwischen Washington, Bogotá und Caracas derzeit maßgeblich belastet. Wie das Blatt El País berichtet, hat das Weiße Haus entsprechende Auslieferungsersuchen gestellt, die nun auch das bevorstehende Treffen zwischen dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro und der amtierenden venezolanischen Präsidentin Delcy Rodriguez überschatten werden. Das Treffen, das in den nächsten Tagen erwartet wird, dürfte weit über bilaterale Fragen hinausgehen.

Laut einem Bericht des US-Geheimdienstes soll Giovanny Andrés Rojas, der unter dem Decknamen „Araña“ bekannt ist und die Gruppe Border Commandos anführt, illegale Abkommen mit dem serbischen Drogenhändler Antun Mrdeza geschlossen haben. Rojas sitzt derzeit im Gefängnis La Picota in Bogotá ein, Mrdeza befindet sich seit 2025 in venezolanischer Untersuchungshaft. Eine Regierungsquelle, die Petro im Vorfeld seines Treffens mit Trump beraten hatte, erklärte gegenüber El País, dass beide Länder zunächst die logistischen Voraussetzungen abstimmen müssten, damit Kolumbien die Überstellung von Mrdeza beantragen könne.

Transnationales Netzwerk

Antun Mrdeza, der auch unter dem Namen „Nikola Beros“ auftritt, gilt den kolumbianischen Behörden als Schlüsselfigur der sogenannten Neuen Drogenverwaltung – eines transnationalen Netzwerks, das nach Darstellung der Regierung Petro Drogenbosse aus Lateinamerika und Europa zusammenführt, um die größten Kokainlieferungen der Welt zu koordinieren. Gegen den serbischen Staatsbürger laufen in sieben Ländern Verfahren. Nach seiner Flucht vom Flughafen Rionegro im Mai 2023 – er hatte Polizisten um Erlaubnis gebeten, Wasser kaufen zu dürfen, und nutzte den Moment zur Flucht in einem Audi in Richtung Cali – bewegte er sich zunächst unbehelligt durch mehrere kolumbianische Städte.

In Cali traf er sich dem Bericht zufolge mit vertrauten Mitarbeitern, die für Finanzen, Geldwäsche und die Absicherung lokaler Drogenhändler zuständig waren. Danach reiste er weiter nach Putumayo, in den Amazonas-Regenwald nahe der ecuadorianischen Grenze, wo er sich laut dem Dokument mit Rojas für den Drogenhandel zusammentat. Die Treffen wurden von Agenten der US-amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde DEA überwacht, die Rojas bereits im Visier hatten und in der Folge einen Interpol-Haftbefehl erwirkten.

Von Putumayo aus gelangte Mrdeza nach Guayaquil in Ecuador, überlebte dort einen Anschlag und flüchtete schließlich nach Venezuela, wo er am 22. Mai 2025 festgenommen wurde. An jenem Tag gab Innenminister Diosdado Cabello bekannt, dass die Bolivarianische Nationalgarde mehr als 70 Personen festgenommen habe, die angeblich mit der Oppositionsführerin Maria Corina Machado in Verbindung stehen – darunter auch Mrdeza. Sein Wiederauftauchen alarmierte Kolumbien, das seine Spur zwei Jahre zuvor verloren hatte, und brachte zugleich Verfahren in der Dominikanischen Republik und in Italien wieder in Gang.

Dem Bericht zufolge wird Mrdeza mit Alejandro Salgado Vega, bekannt als „El Tigre“ und meistgesuchter spanischer Drogenschmuggler, in Verbindung gebracht, der sich Berichten zufolge in Dubai aufhält. Die spanische Staatsanwaltschaft für Drogenbekämpfung wirft ihm vor, Teil eines Netzwerks zu sein, das zwischen 2020 und 2021 Kokain im Wert von mehr als 100 Millionen Euro in Ananas versteckt geschmuggelt hat. Mrdezas Rolle innerhalb dieses Netzwerks soll die Koordination der Transportrouten über Bolivien, Uruguay sowie Kolumbien, Ecuador und Brasilien gewesen sein.

Auslieferung auf Eis

Giovanny Andrés Rojas, den US-Geheimdienstberichte als einen von Mrdezas Kokainlieferanten führen, war bis Februar 2025 auf freiem Fuß. Seine Festnahme erfolgte weder im Dschungel noch unter Gewaltanwendung: Rojas wurde im Marriott-Hotel in Bogotá verhaftet, während Unterhändler seiner Gruppe gerade mit Regierungsvertretern verhandelten. Die Staatsanwaltschaft stürmte das Treffen und nahm ihn auf Ersuchen der Vereinigten Staaten vor laufenden Kameras fest.

Seitdem sitzt er in La Picota und wartet auf die Unterschrift Petros für seine Auslieferung. Das Ersuchen liegt seit fast einem Jahr auf Eis. Petros Regierung verweigert die Genehmigung, weil eine Unterzeichnung die laufenden Verhandlungen mit der sogenannten Bolivarianischen Nationalkoordination – einer Dissidentengruppe, der auch die Border Commandos angehören – gefährden würde.

Stattdessen lieferte Kolumbien Andrés Felipe Marín, bekannt als „Pipe Tulua“, aus, der am 3. Februar in den USA eintraf – demselben Tag, an dem Petro und Trump zusammentrafen. Petro hatte Rojas am 29. Jänner eine Frist von zehn Tagen gesetzt, um 15.000 Hektar Kokafelder in Putumayo zu vernichten. Die Frist verstrich ergebnislos, die Auslieferung bleibt weiterhin ausstehend.

Die Regierung argumentiert, dass eine Unterzeichnung den Friedensprozess gefährden könnte – die Entscheidung ist damit eingefroren, während die politischen Konsequenzen weiter abgewogen werden. „Eine direkte Anfrage an Venezuela wurde erwogen, doch die Einschätzung lautet, dass sich die Beziehungen – obwohl sie wiederhergestellt wurden – rasch ändern können“, sagte die Quelle. Kolumbien würde in diesem Szenario als Vermittler und Garant fungieren.