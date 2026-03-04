Schumann will Wahlarzt-Preise deckeln – Ärztekammer attackiert Ministerin

Neue Regeln für Wahlarzt-Honorare – doch aus dem Gesundheitswesen kommt prompt heftiger Gegenwind.

Die österreichische Bundesregierung hat sich vorgenommen, die Honorare von Wahlärztinnen und Wahlärzten zu regulieren. Gesundheitsministerin Corinna Schumann (SPÖ) plant die Einführung verbindlicher Preisspannen, die an die Stelle der derzeit häufig als undurchsichtig kritisierten Kostenstruktur treten sollen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, sollen damit unübersichtliche Staffelungen bei Untersuchungen künftig der Vergangenheit angehören.

Als Orientierung dient der Ministerin das deutsche Modell, das eine Obergrenze für Wahlarztleistungen vorsieht: Dort ist es Wahlärztinnen und Wahlärzten gesetzlich untersagt, mehr als das Zweieinhalbfache der kassenärztlichen Tarife zu verrechnen. Der Vorstoß stößt allerdings auf deutlichen Widerstand aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens.

Die aktuelle Preissituation in Österreich zeigt deutliche Unterschiede: Der Wahlarzt-Kosten-Report 2026 von krankenversichern.at ermittelt für Erstordinationen in Österreich einen Durchschnittspreis von 187 Euro. Bei spezialisierten Fachrichtungen liegen die Kosten noch höher – die durchschnittlichen Kosten für Erstordinationen bei Radiologie liegen in Österreich bei 268 Euro.

Kritik am Vorstoß

Michael Sacherer, Präsident der Ärztekammer Steiermark, weist den Vorschlag als populistisch zurück. Seiner Einschätzung nach lenke die Debatte von den eigentlichen Schwachstellen im System ab: „Nämlich die kassenärztliche Versorgung und die Attraktivierung der Kassenstellen. Das muss forciert werden – nicht eine Diskussion vom Zaun zu brechen, die keine ist.“

Auch die steirische Patientenanwältin Michaela Wlattnig begegnet dem Vorhaben mit Skepsis. Ihr Einwand richtet sich vor allem gegen das Bild, das der Vorschlag in der Öffentlichkeit erzeugt: „Dann signalisiert man auch, als würden Wahlärzte grundsätzlich überhöhte, unverhältnismäßig hohe, Honorare fordern. Dies kann ich aus Sicht der Patientenanwaltschaft, was die Beschwerden betrifft, jetzt nicht bestätigen.“

Tatsächlich gelten Wahlärztinnen und Wahlärzte in der Steiermark aus Sicht der Patientenanwaltschaft mittlerweile als unverzichtbarer Bestandteil der medizinischen Versorgung. Darüber hinaus sei bei der Ärztekammer Steiermark in jüngster Zeit keine einzige Patientenbeschwerde über Wahlarzthonorare eingegangen.