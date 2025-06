Sommerlicher Sonnentag in Wien mit 28 Grad

Ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch erwartet uns heute in Wien! Die Sonne dominiert den Himmel, und bei bis zu 28 Grad lässt es sich herrlich im Freien verweilen. Ein perfekter Tag für alle, die das warme Wetter in vollen Zügen genießen wollen.

Wetter in Wien und Umgebung

Die Bundeshauptstadt zeigt sich von ihrer besten Seite: Bei einem wolkenlosen Himmel starten wir mit angenehmen 16 Grad in den Tag. Schon am Vormittag klettert das Thermometer auf 24 Grad, und am Nachmittag erwarten uns bis zu 28 Grad – ideale Bedingungen für Spaziergänge durch die Wiener Parks oder einen Besuch in einem der zahlreichen Schanigärten.

Wind: Der Wind weht sanft aus Norden mit rund 5 km/h, sodass die Hitze gut erträglich bleibt.

Luftfeuchtigkeit: Die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 33 Prozent, was das Wetter besonders angenehm macht.

Abend: Auch der Abend verspricht mit 24 Grad noch lange warme Stunden im Freien, bevor die Temperaturen in der Nacht auf milde 17 Grad sinken.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Eisenstadt und St. Pölten können sich über ähnlich sonnige Verhältnisse wie Wien freuen. In der burgenländischen Landeshauptstadt werden bis zu 26 Grad erreicht, während St. Pölten mit bis zu 27 Grad sogar noch etwas wärmer wird.

Süden: Hier zeigt sich das Wetter zweigeteilt. Während Graz mit leichten Regenschauern und 25 Grad zu kämpfen hat, erwischt es Klagenfurt mit deutlicheren Niederschlägen bei 25 Grad. Die Steiermark und Kärnten sollten heute einen Regenschirm griffbereit haben.

Zentrum: Linz präsentiert sich mit lockeren Wolken und angenehmen 27 Grad, während Salzburg mit leichten Regentropfen und bis zu 28 Grad rechnen muss. Oberösterreich hat die Nase vorn.

Westen: Innsbruck erstrahlt bei strahlendem Sonnenschein und warmen 27 Grad, während Bregenz mit ein paar Wolken und 27 Grad etwas verhangener daherkommt. Tirol zeigt sich von seiner sonnigsten Seite.

Wettertrend für die kommenden Tage

Morgen, Freitag: Wien bleibt bei der Sonnenschein-Linie und erreicht erneut bis zu 27 Grad. Der klare Himmel setzt sich fort, und auch die Nacht wird mit 18 Grad angenehm mild. Österreichweit dominiert das Hochdruckwetter – selbst die südlichen Bundesländer bekommen wieder mehr Sonne zu sehen.

Samstag: Das Wetter dreht richtig auf! Wien knackt die 30-Grad-Marke und erreicht bis zu 31 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Die Nacht bleibt mit 22 Grad richtig warm – perfekt für laue Sommernächte. Auch in den anderen Bundesländern steigen die Temperaturen deutlich an, wobei Innsbruck mit bis zu 32 Grad den Spitzenplatz erobert.

Sonntag: Der Hochsommer lässt grüßen! Mit über 30 Grad wird es richtig heiß, und das schöne Wetter hält österreichweit an.

KOSMO-Wettertipp

Bei den steigenden Temperaturen der nächsten Tage sollten Sie unbedingt an den Sonnenschutz denken! Cremen Sie sich mit mindestens LSF 30 ein und tragen Sie eine Kopfbedeckung. Nutzen Sie die sonnigen Tage für Aktivitäten im Freien, aber planen Sie längere Aufenthalte im Schatten ein. Und vergessen Sie nicht: Bei über 30 Grad am Wochenende ist ausreichend Trinken das A und O. Perfekte Zeit also, um die Wiener Kaffeehäuser gegen die Schanigärten zu tauschen!