Stilles Sterben auf Wiens Straßen – Caritas bestätigt Tragödie

Tragische Schicksale in der Winterkälte: Zwei obdachlose Männer sind auf Wiens Straßen erfroren. An einem der Fundorte erinnern nun Kerzen an das stille Drama.

Zwei Obdachlose erfroren auf Wiens Straßen in der Kälte. Wie die Caritas Wien bestätigte, wurden die Todesfälle bereits am Mittwochabend von der Zeitung „Heute“ gemeldet. Einer der Männer wurde in Wien-Floridsdorf gefunden und mit schwerer Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert, wo die Ärzte jedoch nichts mehr für ihn tun konnten.

Der zweite Verstorbene wurde in Wien-Favoriten entdeckt. An der Frauenstiftgasse in Wien-Floridsdorf, wo sich einer der Männer aufgehalten hatte, haben Menschen nach seinem Tod Kerzen zum Gedenken aufgestellt.

