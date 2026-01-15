KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Kältetod

Stilles Sterben auf Wiens Straßen – Caritas bestätigt Tragödie

Stilles Sterben auf Wiens Straßen – Caritas bestätigt Tragödie
(istockphoto: kerze)
1 Min. Lesezeit |

Tragische Schicksale in der Winterkälte: Zwei obdachlose Männer sind auf Wiens Straßen erfroren. An einem der Fundorte erinnern nun Kerzen an das stille Drama.

Zwei Obdachlose erfroren auf Wiens Straßen in der Kälte. Wie die Caritas Wien bestätigte, wurden die Todesfälle bereits am Mittwochabend von der Zeitung „Heute“ gemeldet. Einer der Männer wurde in Wien-Floridsdorf gefunden und mit schwerer Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert, wo die Ärzte jedoch nichts mehr für ihn tun konnten.

Der zweite Verstorbene wurde in Wien-Favoriten entdeckt. An der Frauenstiftgasse in Wien-Floridsdorf, wo sich einer der Männer aufgehalten hatte, haben Menschen nach seinem Tod Kerzen zum Gedenken aufgestellt.

⇢ Van der Bellen warnt: „Imperiale Mächte“ wollen Europa spalten

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Verkehrsentlastung
Tunnel-Inferno mit Millionenschaden: Verkehr rollt früher als erwartet
| Femizid
„Unsere Geschichte ist nicht typisch“ – Dann erdrosselte er sie
| Finanznotstand
ÖVP-Gemeinde rebelliert: „Wir können unsere Schule nicht mehr finanzieren!“
| Kältetod
Stilles Sterben auf Wiens Straßen – Caritas bestätigt Tragödie
| Arbeitsmarktrisiko
Ukrainer-Kürzungen: Experten warnen vor Millionen-Bumerang
MEHR AKTUELLE NEWS