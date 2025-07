Streaming-Schock: Disney+ erhöht die Preise extrem

Treue wird nicht belohnt: Disney Plus erhöht ab Juli 2025 auch für Bestandskunden die Preise. Wer sparen will, muss auf Premium-Features verzichten.

Die Preiserhöhung bei Disney Plus trifft nun auch Bestandskunden. Ab 24. Juli 2025 müssen langjährige Abonnenten mit höheren Kosten rechnen, nachdem Neukunden bereits seit Oktober 2024 den erhöhten Tarif von 13,99 Euro monatlich beziehungsweise 139,90 Euro jährlich entrichten. Der Streaming-Anbieter verschickt derzeit entsprechende Benachrichtigungen an seine treue Kundschaft. Auf der Unternehmenswebsite heißt es: „Wenn du vor dem 17. Oktober 2024 ein Disney+ Abo abgeschlossen hast und der anstehenden Preiserhöhung zustimmst, tritt die oben aufgeführte Preisänderung in deinem Abrechnungszeitraum am oder nach dem 24. Juli 2025 in Kraft.“

Die Weitergabe der Preiserhöhung an die Bestandskunden in Österreich erfolgt mit einiger Verzögerung. Im Oktober 2024 hatte der Streaming-Dienst noch mit einem zeitlich begrenzten Sonderangebot geworben: Neue Kunden konnten damals für drei Monate ein Abonnement zum Vorzugspreis von 3,99 Euro monatlich abschließen – offenbar eine Übergangslösung vor der nun anstehenden Preisanpassung.

Neue Preisstruktur

Für Nutzer des „Premium“-Abonnements bedeutet die Anpassung einen Anstieg von bisher 10,99 Euro auf künftig 13,99 Euro bei monatlicher Zahlweise, beziehungsweise von 109,90 Euro auf 139,90 Euro beim Jahresabo. Es existiert jedoch eine kostengünstigere Alternative: Mit der „Standard“-Option lässt sich Disney Plus weiterhin für unter zehn Euro nutzen – konkret für 9,99 Euro monatlich oder 99,90 Euro jährlich.

Eingeschränkte Alternativen

Diese Variante bringt allerdings Einschränkungen mit sich: Statt 4K-Auflösung gibt es nur Full HD (1080p), und die gleichzeitige Nutzung ist auf zwei statt vier Geräte begrenzt – wobei diese sich im selben Haushalt befinden müssen. Für zusätzliche Nutzer in anderen Haushalten fallen jeweils 5,99 Euro monatlich an. Wer sparsam haushalten möchte, sollte einen Wechsel zum „Standard“-Tarif in Betracht ziehen, was eine jährliche Ersparnis von nahezu 50 Euro ermöglicht.

Streaming-Markt im Preisauftrieb

Die Preiserhöhung bei Disney+ reiht sich in einen branchenweiten Trend ein. Seit 2021 hat der Anbieter seine Tarife mehrfach angehoben – so stieg das Standard-Abo von ursprünglich 6,99 Euro auf jetzt 9,99 Euro monatlich. Als Reaktion auf kritische Kundenstimmen führte Disney+ ein günstigeres Werbe-Abo für 5,99 Euro ein.

Auch die Konkurrenz dreht kräftig an der Preisschraube: Netflix verlangt mittlerweile für sein Premium-Abo mit 4K-Qualität 19,99 Euro monatlich – deutlich mehr als in den Vorjahren. Das Standard-Abo ohne Werbung kostet dort aktuell 13,99 Euro, während das werbefinanzierte Basis-Abo bei 7,99 Euro liegt. Amazon Prime Video erhöhte ebenfalls und steigerte 2022 den Jahrespreis von 69 auf 89,90 Euro. Seit Anfang 2025 führte Amazon für bestimmte Inhalte sogar zusätzliche Gebühren ein, was Verbraucherschützer auf den Plan rief.

Im Vergleich zu den Marktführern positioniert sich Disney+ damit im mittleren Preissegment, bietet jedoch – je nach gewähltem Paket – weniger parallele Streams und bei der Standard-Option nur Full-HD statt 4K-Auflösung.