Mit „24 Karat“ und Fleischthermometer: Der genialste TikTok-Schwindel des Jahres

Eine TikTokerin sorgt mit ihrer angeblich goldenen Spielzeugsammlung für Millionen Lacher im Netz. Die unter dem Namen „The Jungle Pups“ bekannte Content-Erstellerin wurde zur Internet-Sensation, nachdem sie in einer Reihe augenzwinkernder Videos ihre vermeintlich unbezahlbaren „Labubu“-Figuren präsentierte.

Besonders ein Exemplar sticht in ihrer kuriosen Sammlung hervor. Im Zuge des Labubu-Hypes begann „The Jungle Pups“, ihre Kollektion zu inszenieren und stellte im Juni 2025 ihr selbsternanntes Prunkstück vor – einen angeblich aus purem 24-karätigem Gold gefertigten Labubu.

„Das ist echtes 24-karätiges Gold. Es bringt ganze 200 Gramm auf die Waage und hat uns in der Herstellung satte 20.000 Pfund gekostet“, erklärte sie mit ernster Miene in einem ihrer Videos. „Wir haben extra Goldbarren einschmelzen lassen, weil diese Figuren so viral gehen, dass ihr Wert nur steigen kann.“

Kreative Beweisführung

Als Zuschauer an der Echtheit des goldenen Spielzeugs zweifelten, legte die TikTokerin nach. In Folgevideos „bewies“ sie die Authentizität ihres Schatzes zunächst mit einem Magneten und später sogar mit einem angeblich „professionellen Goldtester“.

Die Community blieb skeptisch – erst recht, als sie weitere „Raritäten“ präsentierte: einen Smaragd-Labubu, einen mit Diamanten besetzten und sogar einen mit rosa Diamanten verzierten. Den vermeintlichen Wert dieser Stücke „verifizierte“ sie mit einem Gerät, das verdächtig nach einem handelsüblichen Fleischthermometer aussah. Für den komödiantischen Höhepunkt sorgte eine im Hintergrund abgespielte Glockenmelodie, während sie das „Messgerät“ an ihre Spielzeuge hielt.

In den Kommentaren überschlugen sich die Reaktionen. „Ich weine vor Lachen, ist das wirklich ein Fleischthermometer?“, fragte ein Nutzer ungläubig. Ein anderer kommentierte: „Ich liebe, wie niemand zu verstehen scheint, dass sie nur Spaß macht.“

Labubu-Phänomen

Während die TikTokerin ihre Follower unterhält, hat der tatsächliche Labubu-Boom dem Gründer von Pop Mart, dem Unternehmen hinter den Figuren, zum Status als jüngster Milliardär Chinas verholfen.

Die niedlichen Monster mit den charakteristischen großen Ohren wurden ursprünglich 2015 vom Hongkonger Künstler Kasing Lung für seine Bilderbuchreihe entworfen. Die Figuren werden in sogenannten „Blind Boxes“ (Überraschungsboxen) verkauft – der Käufer weiß also erst nach dem Öffnen, welche Variante er erhalten hat. Obwohl die Sammelfiguren bereits seit Jahren erhältlich sind, erlebten sie erst 2024 ihren großen Durchbruch, nachdem Prominente wie Lisa von Blackpink und Popstar Rihanna mit den Kultfiguren gesichtet wurden.

Wirtschaftlicher Erfolg und Social-Media-Einfluss

Pop Mart, das Unternehmen hinter den Labubu-Figuren, verzeichnete im Jahr 2024 einen Umsatzsprung von 127 Prozent auf 3,8 Milliarden Yuan (etwa 480 Millionen Euro). Gründer Wang Ning, der als „Spielzeugkönig von China“ bekannt wurde, hat durch den Boom sein Vermögen auf über 8 Milliarden Euro steigern können. Das Unternehmen betreibt mittlerweile über 350 Geschäfte weltweit und hat seine Präsenz in Europa massiv ausgebaut.

Marktanalysten zufolge haben satirische Inhalte wie die von „The Jungle Pups“ einen messbaren Einfluss auf den Sammlermarkt. „Virale Content-Creator können die Nachfrage nach Sammelobjekten um bis zu 40 Prozent steigern“, erklärt Marketingexpertin Dr. Julia Bauer von der Wirtschaftsuniversität Wien. „Selbst wenn die Inhalte ironisch gemeint sind, erzeugen sie Aufmerksamkeit und Gesprächsstoff.“

Besonders interessant: Limitierte Editionen der Labubu-Figuren, die regulär für 15 bis 25 Euro verkauft werden, erzielen auf Sekundärmärkten wie eBay mittlerweile Preise von über 2.500 Euro. Auf Plattformen wie StockX hat sich ein regelrechter Spekulationsmarkt entwickelt, wo Sammler auf Wertsteigerungen seltener „Blind Box“-Figuren setzen.

Für die österreichischen Fans gibt es gute Nachrichten: Pop Mart plant laut Brancheninsidern für Herbst 2025 die Eröffnung einer Filiale in der Wiener Mariahilfer Straße – die erste in Österreich. Dort sollen auch Sonderserien der Labubu-Figuren erhältlich sein, die exklusiv für den europäischen Markt produziert werden.