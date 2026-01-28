Süß oder herzhaft? McDonald’s überrascht mit neuem Frühstücksangebot

Frühaufsteher aufgepasst: McDonald’s bringt frischen Wind ins Frühstücksmenü. Die neuen Kreationen versprechen Abwechslung – von herzhaft bis süß.

McDonald’s erweitert sein Frühstücksangebot in Österreich mit mehreren neuen Produkten. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch Neuerungen an, die laut eigener Aussage „für jeden Geschmack etwas“ bieten sollen. Die Produktinnovationen beschränken sich auf das Frühstückssortiment und stehen Kunden daher ausschließlich bis 10.30 Uhr zur Verfügung.

Ein Kernstück der Neueinführungen ist der McMuffin Cottage Cheese. Diese Kreation kombiniert ein gebuttertes McMuffin-Brötchen mit einer Scheibe Tomate, frischem Salat und Hüttenkäse. Das 136 Gramm schwere Produkt enthält einen Proteinanteil von 11 Gramm.

Überarbeitete Klassiker

Auch der bereits bekannte Avocado & Egg Wrap erscheint in überarbeiteter Form. Die Tortilla-Spezialität, die bisher mit Avocadocreme, Rührei, Käse und Tomaten gefüllt war, wird nun zusätzlich mit Salat angereichert.

Süße Alternative

Für Liebhaber süßer Frühstücksoptionen führt die Fastfood-Kette den „Nougat Burger“ ein.

Diese Süßspeise besteht aus einem klassischen Hamburger-Brötchen, das mit einer schokoladigen Haselnuss-Creme gefüllt ist.