Flucht über Baugerüst: WEGA stürmt Versteck des Senioren-Betrügers

Ein 45-jähriger Mann wurde nach umfangreichen Ermittlungen des Wiener Landeskriminalamts festgenommen. Der Verdächtige soll durch fingierte Wohnungsvermietungen und als vermeintlicher Handwerker vorwiegend Senioren betrogen haben. Die Schadenssumme beläuft sich auf mindestens 66.000 Euro.

Die Festnahme erfolgte am vergangenen Donnerstag in einem Hostel in Wien-Favoriten, wobei Spezialeinheiten der WEGA die Aktion unterstützten.

Bei seiner Verhaftung versuchte der Mann, über ein Fenster und ein Baugerüst zu entkommen, wurde jedoch von Kriminalbeamten, die das Gebäude außen sicherten, gestellt. Die Ermittler werfen ihm vor, zwischen September 2024 und Februar 2025 in mindestens 15 Fällen Wohnungen zur Vermietung angeboten und dabei Anzahlungen, Kautionen sowie Mieten im Voraus kassiert zu haben. Der dadurch entstandene finanzielle Schaden wird auf etwa 38.000 Euro beziffert.

Betrug an Senioren

Darüber hinaus soll der mutmaßliche Täter in 45 dokumentierten Fällen bei älteren Personen als angeblicher Mitarbeiter von Installations- oder Malerfirmen aufgetreten sein und dringende Reparaturarbeiten vorgetäuscht haben. Für diese nie durchgeführten Leistungen forderte er unmittelbare Barzahlung und entwendete zudem in mehreren Fällen Wertgegenstände aus den Wohnungen. In diesem Bereich summiert sich der Schaden auf rund 28.000 Euro.

Geständnis abgelegt

Im Verhör legte der 45-Jährige ein Geständnis ab. Er war bereits wegen weiterer Betrugsfälle zur Fahndung ausgeschrieben. Als Beweggrund für seine Taten gab er Drogenabhängigkeit und finanzielle Not an. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete seine Überstellung in eine Justizanstalt an.

Ein sichergestelltes Schmuckstück konnte einem 90-jährigen Opfer zurückgegeben werden.